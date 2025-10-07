Sagunt se prepara para recibir a las Guerreras

El Pabellón Polideportivo Port de Sagunto abrirá las puertas a las Guerreras el próximo jueves 16 de octubre, a las 20:30 para acoger el partido que les enfrentará a Grecia en la primera jornada del clasificatorio al EHF EURO.

Esta será la sexta ocasión en la que la selección española de balonmano femenino compita en la ciudad de Sagunt. Los primeros tres partidos se enmarcaron en la fase clasificatoria para el Campeonato del Mundo de 1986, competición en la localidad valenciana albergó los enfrentamientos entre el conjunto español y las selecciones de Suiza, Italia y Austria. Asimismo, las Guerreras también disputaron en el municipio dos partidos amistosos contra Rumanía previos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la rueda de prensa de presentación del partido, celebrada en el Ajuntament de Sagunt, participaron este martes el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco V. Blázquez, junto al alcalde, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; y el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera. El acto de presentación también contó con la presencia del presidente de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, Pedro Fuertes; el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano y gerente de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Valero; así como el presidente del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Carlos Argente; y el presidente del Club Balonmano Morvedre, Albert Llueca.

Rodaje del spot de la selección

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, explicó que este es el último partido que la selección española va a jugar en territorio nacional antes de disputar el Campeonato del Mundo, competición que se desarrollará en Holanda y Alemania. Además, ha anunciado también que este año el spot de la selección española de balonmano femenino se va a rodar en Sagunt y va a "reflejar los valores y el espíritu de esta tierra".

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez. / rfebm

Autoridades locales

El alcalde de Sagunt subrayó la importancia de este evento como catalizador para fomentar la igualdad en el deporte: "Con este partido se generan referentes para que las niñas se animen a practicar el balonmano. En la legislatura pasada pusimos toda la carne en el asador para convertir en realidad la promesa del Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto".

El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes destacó que “este evento deportivo sirve para situar a Sagunt en el mapa del balonmano a escala nacional e internacional. La celebración del partido en esta localidad también ayuda a nuestros clubes locales de balonmano a través de la promoción de esta disciplina deportiva".

Luis Cervera: "Va a ser un espectáculo deportivo"

El director general de deportes añadió que Sagunt es uno de los municipios de la Comunitat Valenciana con mayor tradición en lo que a balonmano se refiere con dos grandes clubes que participan en las máximas competiciones. Luis Cervera añadió en relación al partido entre España y Grecia que “va a ser un espectáculo deportivo y una oportunidad para disfrutar del atractivo competitivo que tiene este enfrentamiento de balonmano femenino".

Cabe recordar que las entradas para el partido valdrán 12 euros.