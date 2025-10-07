Sagunto se prepara para recibir a las Guerreras

El Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto abrirá las puertas a las Guerreras, quienes se enfrentarán a Grecia en la primera jornada del clasificatorio al EHF EURO. El próximo jueves 16 de octubre, a las 20:30h., la ciudad saguntina tiene una cita con las pupilas de Ambros Martín.

Sagunto apuesta por el balonmano / SD

Sagunto, con la selección

Esta será la sexta ocasión en la que la selección española de balonmano femenino compita en la ciudad de Sagunto. Los primeros tres partidos se enmarcaron en la fase clasificatoria para el Campeonato del Mundo de 1986, competición en la localidad valenciana albergó los enfrentamientos entre el conjunto español y la selección suiza, italiana y austriaca. Asimismo, las Guerreras también disputaron en el municipio dos partidos amistosos contra Rumanía previos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la rueda de prensa de presentación del partido, celebrada en el Ajuntament de Sagunt, ha participado el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco V. Blázquez, junto al alcalde, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; y el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera. El acto de presentación también ha contado con la presencia del presidente de la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana, Pedro Fuertes; el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano y gerente de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Valero; así como el presidente del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, Carlos Argente; y el presidente del Club Balonmano Morvedre, Albert Llueca.

Último test antes del Mundial

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, ha explicado que este es el último partido que la selección española va a jugar en territorio nacional antes de disputar el Campeonato del Mundo, competición que se desarrollará en Holanda y Alemania. Además, ha anunciado también que este año el spot de la selección española de balonmano femenino se va a rodar en Sagunto y va a "reflejar los valores y el espíritu de esta tierra".

El alcalde de Sagunto ha subrayado la importancia de este evento como catalizador para fomentar la igualdad en el deporte: "Con este partido se generan referentes para que las niñas se animen a practicar el balonmano. En la legislatura pasada pusimos toda la carne en el asador para convertir en realidad la promesa del Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto".

El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes ha destacado que: "Este evento deportivo sirve para situar a Sagunto en el mapa del balonmano a escala nacional e internacional. La celebración del partido en esta localidad también ayuda a nuestros clubes locales de balonmano a través de la promoción de esta disciplina deportiva".

Tradición baloncestística

El director general de deportes ha añadido que Sagunto es uno de los municipios de la Comunidad Valenciana con mayor tradición en lo que a balonmano se refiere con dos grandes clubes que participan en las máximas competiciones. Luis Cervera ha manifestado con relación al partido entre España y Grecia: "Va a ser un espectáculo deportivo y una oportunidad para disfrutar del atractivo competitivo que tiene este enfrentamiento de balonmano femenino".