Duelo de la Comunitat de l'Esport, en la DH Plata Masculina

Quinta jornada de la División de Honor Plata Masculina de balonmano, con derbi de la Comunitat de l'Esport. El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto afronta este sábado, a partir de las 19:00 horas, el segundo desplazamiento consecutivo a dos de las catedrales del balonmano español. En este caso, hablamos de un derbi de la Comunitat Valenciana ante la Fundación Agustinos de Alicante, actual líder de la competición.

Tras cosechar el pasado domingo la primera victoria a domicilio en la División de Honor Plata Masculina 2025-2026, venciendo por 24-27 al Anaitasuna, los rojiblancos buscarán repetirlo antes de regresar al Pabellón Port de Sagunt en la jornada 6.

Trayectoria del Fundación Agustinos de Alicante

La Fundación Agustinos de Alicante consiguió, la pasada campaña (11.º clasificado), la permanencia en la categoría en la última jornada de la liga regular, tras lograr un empate en su feudo ante el Trasmapi HC Eivissa, un punto que le permitió evitar la eliminatoria a ida y vuelta del play-out. Este curso, en cambio, las sensaciones son totalmente opuestas, y es que son líderes en solitario de Plata, con pleno de victorias en los cuatro partidos disputados hasta la fecha: ante el Club Balonmano Alcobendas (30-21) y Anaitasuna (32-29) como locales, y frente a Trasmapi HC Eivissa (28-33) y Barça Atlètic (27-29) como visitantes. El último precedente entre alicantinos y valencianos fue en un amistoso en el mes de agosto en la propia Catedral, con triunfo porteño por 28-31.

Alejandro Carrillo, tras su renovación, está viviendo este año su quinto como primer entrenador, acompañado del exjugador Adrián Bernabéu como ayudante. Pese a haber perdido a gente de la casa como los hermanos Laredo, Javier Carrión o Aarón González, han regresado los canteranos Javier Bodí y Alberto González. A estos dos se han unido incorporaciones de nivel como Álvaro García, Ezequiel Conde, Lorenzo Poyato o Dídac Talens. Entre sus filas milita también Juande Linares, con pasado en el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto entre 2015 y 2018.

Declaraciones de Toni Malla

“Para nosotros es una final, si somos capaces de conseguir la victoria, los puntos obtenidos en Pamplona cobrarán aún más valor. Además, tendríamos la oportunidad de conseguir la regularidad que buscamos, tanto en resultados como en juego”, cuenta el entrenador del primer equipo, Toni Malla, acerca de la importancia de lo que hay en juego.

“Sé que muchos aficionados nos van a acompañar en el desplazamiento junto a la Marea Rojiblanca, lo que hace que sea aún más especial. Agradecerles de antemano que vengan a apoyarnos, como siempre”, finaliza el técnico catalán sobre la incansable y fiel presencia de la afición, fin de semana tras fin de semana.

El otro representante de la Comunidad Valenciana

Por su parte, el Servigroup Benidorm visita al Trasmapi Gobycar Citubo H. C. Eivissa este sábado a las 20:00 horas. El equipo alicantino figura en el puesto once de la clasificación con cuatro puntos después de haber ganado dos partidos (ante Confia Base Oviedo y Balonmano Soria) y perdido otros dos (ante San Pablo Burgos y Trops Málaga) en las primeras cuatro jornadas de Liga de esta categoría de Plata. Su rival es tercero en la tabla.