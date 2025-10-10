El EÓN Horneo Alicante tiene margen de mejora

El EÓN Horneo Alicante afronta este sábado 11 de octubre la quinta jornada de la Liga Nexis Energía ASOBAL en su visita al Rebi Balonmano Cuenca (20:30 horas). Fernando Latorre, entrenador del conjunto alicantino, calificó este partido como "complicado" y confió en que el equipo serrano acuse las ausencias por lesión de varios jugadores importantes "para igualar algo las fuerzas. Su pista es de las más duras de la Asobal", aseguró el entrenador, que destacó del conjunto conquense la solidez y contundencia de su defensa y el buen rendimiento de su portero, Pedro Tonicher. "Nosotros tenemos que estar bien en defensa, sobre todo fuera de casa, porque no podemos vivir de meter 38 goles para puntuar", avisó.

Balance de las primeras cuatro jornadas

En las primeras cuatro jornadas, el equipo recién ascendido a la máxima categoría del balonmano español, ha sumado una derrota en la jornada inaugural en su casa frente al Barça (24-37), una victoria en la segunda jornada en su visita al Sanicentro BM. Guadalajara (29-35), de nuevo derrota en su cancha ante el BATHCO BM. Tofrrelavega (35-38) y, en la cuarta jornada, perdió a domicilio con el DICORPEBAL Logroño La Rioja (33-29). Unos resultados que han colocado al EÓN Horneo Alicante en la decimocuarta plaza de la clasificación, con un total de 2 puntos, los mismos que su rival de este sábado, que ocupa la décima plaza.

El entrenador del EÓN Horneo Alicante, señaló esta semana en rueda de prensa que su equipo no está logrando aún "el nivel de juego" que desearía en las primeras jornadas del campeonato, en el que su objetivo es "mantenernos y luego mirar para arriba".

Descontento con el juego de su equipo

El preparador alicantino no se mostró contento ni con el juego defensivo ni ofensivo de su equipo, al que le falta acoplarse: “Es un equipo con 12 jugadores nuevos y hay que pagar un peaje siempre. Hay que construir todo y es mucho volumen y trabajo para los nuevos. Cuando preparas el partido estamos bien, pero luego la realidad es que esta Liga te pone en su sitio y te das cuenta de que falta solidez", explicó el entrenador, para añadir: "No estamos mal, pero nos falta ese punto en una Liga tan profesional. Hay que tenerlo todo mucho más metido en la cabeza y las venas. Nos falta tiempo. Queremos, vemos que podemos, pero la realidad nos pone en nuestro sitio.

Margen de mejora

Para el técnico, el aspecto positivo de la actual situación es que su equipo tiene "margen de mejora", y recordó que los equipos que le han ganado al Horneo EÓN son rivales "que siempre están en la parte alta y nosotros somos unos recién ascendidos. Es bueno que queramos compararnos, pero la realidad es que eso requiere un tiempo. trabajo y humildad", incidió Latorre, que se mostró convencido de que su equipo irá "de menos a más".

"Sabíamos que el calendario era complicado, pero a nadie le gusta perder. Y si no puedes competir, te duele. Hay que tener paciencia", dijo el alicantino, quien indicó que el lugar del Horneo EÓN Alicante en la clasificación puede oscilar "desde la séptima plaza hasta el descenso".

"Queremos ser competitivos con los equipos, pero nos queda mucho rodaje. Hay que ir aprendiendo de los errores que estamos cometiendo, señaló el preparador, que recordó que el objetivo del equipo es "mantenernos y luego mirar para arriba".

Ander Torriko

Por último, Latorre se congratuló del buen rendimiento individual de su central Ander Torriko, si bien precisó que el jugador vasco "prefiere ganar los partidos por encima de su actuación personal". "Necesitamos la aportación de todos y jugar en equipo para que cada uno pueda aportar su granito de arena. En un deporte de equipos los premios individuales están bien, pero si no vienen refrendados por triunfos tienen un sabor distinto", concluyó.