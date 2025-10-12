Fundación Agustinos de Alicante se lleva el derbi ante el Fertiberia Puerto Sagunto

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto no pudo imponerse en el primer derbi del año en la División de Honor Plata Masculina ante la Fundación Agustinos de Alicante y cae derrotado por 27-21 en la quinta jornada de competición.

Pese a que el enfrentamiento arrancó con las primeras ventajas favorables (0-1, 1-2 y 2-3) para los rojiblancos, los locales consiguieron rápidamente darle la vuelta gracias a un parcial de 4 a 0, que permitió pasar del 2-3 al 6-3 y obligó al entrenador visitante a detener el encuentro en el minuto 9. Los goles del conjunto alicantino llegaban principalmente por el sector izquierdo, ya que el extremo Daniel Reinante llevaba un total de cuatro tantos tras apenas superar el ecuador de la primera mitad.

En el minuto 17 llegó un nuevo tiempo muerto por parte de Toni Malla, ya que, ofensivamente hablando, sus chicos se quedaron anclados en las tres dianas en el luminoso durante más de catorce minutos (del 4 al 18). Por si fuera poco, Carlos Martín fue expulsado mediante tarjeta roja directa antes de llegar al minuto 26 del duelo. La diferencia, que llegó a ser de seis goles abajo (13-7 y 14-8), se recortó mínimamente, llegando al descanso con un resultado de 14-10.

Segunda parte

En la salida del túnel de vestuarios, las primeras líneas de la Fundación Agustinos de Alicante, Javier Bodí y Dídac Talens, volvieron a crear grandes brechas a su favor, mientras que los valencianos trataban de mantenerse en el partido gracias a Matheus de Novais. El 20-15 registrado en el minuto 45 hizo que los visitantes se quedaran sin tiempos muertos a falta de todavía quince minutos.

El intercambio de goles final favoreció a los intereses de los de casa, y pese a los intentos de maquillar el resultado, se saldó finalmente con el 27-21. La nota positiva la protagonizó Alex Pozzer, que volvió a vestir los colores rojiblancos en competición oficial tras cuatro años.

El próximo fin de semana, el primer equipo porteño volverá a jugar ante su afición tras dos desplazamientos consecutivos. Lo hará frente al Club Cisne Colegio Los Sauces en la sexta jornada de la liga regular, el próximo sábado 18 a partir de las 18:00 horas en el Pabellón Port de Sagunt.

Ficha Técnica:

Fundación Agustinos Alicante (27): David Jiménez (1), Daniel Reinante (6), Álvaro García (1), David Quiles (6), Esteban Boix (-), Juande Linares (2), Lorenzo Poyato (-), Juan Pedro Espinosa (2), Hugo Ponce de León (-), Dario Suárez (2), Alberto González (-), Borja Maho (1), Javier Bodí (4), Dídac Talens (2), Guillermo Soler (-), Tomás Lautaro (-).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (21): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Paco Ruiz (2), Rodrigo Alba (-), Jakob Pelko (3), Dani Martínez (-), Pozzer (2), Arnau Fernández (1), Gonzalo (1), David García (-), Matheus de Novais (5), Serradilla (1), Capitán (4), Zungri (-), Carlos Martín (1), Teixidor (1).

Árbitros: Adrián Aroca Vidal y Vlad Virgil Cocinschi.

Exclusiones: Jakob Pelko por partida doble; David Jiménez, Alberto González, Javier Bodí, Guillermo Soler y Antonio Capitán en forma de dos minutos y Carlos Martín mediante tarjeta roja.

Parciales: 3-3,6-3, 7-3, 8-5, 11-7, 14-10 (descanso); 16-12, 18-13, 20-15, 22-17, 24-19 y 27-21 (final).

Incidencias: Partido de la 5ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Colegio San Agustín.