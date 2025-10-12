Morvedre suma una victoria de oro ante el CICAR San José (28-25)

Triunfo del Balonmano Morvedre y derrota del Elda Prestigio en la sexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Una jornada que se completará el miércoles 22 de octubre con los partidos entre el Atticgo Elche-Caja Rural Aula Valladolid (20:00 horas) y el Mecalia Atlético Guardés - Replasa Beti-Onak (20:30 horas).

La crónica del Morvedre

El pabellón de Puerto de Sagunto fue escenario este fin de semana de una victoria crucial para el Balonmano Morvedre, que se impuso por 28 a 25 al CICAR San José Obrero en un duelo directo por la permanencia.

La primera parte estuvo dominada por el Morvedre, que controló el ritmo y pudo haber ampliado más la diferencia. En la segunda mitad, el conjunto visitante ajustó su juego y generó peligro con acciones al pivote, pero el equipo local resistió, conectó con la afición y cerró el partido con determinación.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Manu Etayo suma cuatro puntos y da un paso firme en su objetivo de salir de la zona baja de la clasificación. El partido estuvo marcado por la intensidad, la solidez defensiva y la capacidad de reacción en los momentos más exigentes.

“El equipo ha sabido disfrutar, sufrir y remontar en los minutos finales. Es una victoria importantísima, de las que dan tranquilidad para seguir trabajando. Ahora tenemos quince días para preparar el próximo reto con serenidad”, valoró el técnico Manu Etayo.

Esta victoria reafirma el compromiso del Morvedre con el esfuerzo colectivo, la identidad del proyecto y la ilusión compartida con la afición saguntina en una temporada de retos y reconstrucción.

La crónica del Elda Prestigio

El Conservas Orbe Zendal Bm. Porriño logró esta semana una victoria ajustada por 28-27 frente al Elda Prestigio en un partido correspondiente a la 6ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. El desenlace fue cruel para las de José Ignacio Prades, que encajaron el gol definitivo a falta de tres segundos para el final.

El equipo eldense sigue sin encontrar regularidad en su juego. Aunque comenzó con acierto ofensivo, su defensa mostró fragilidad ante los pases al pivote rival, lo que permitió al Porriño mantener el equilibrio en el marcador durante los primeros compases. En el minuto 11 el electrónico reflejaba empate a cinco, pero el conjunto local fue imponiendo su ritmo y se marchó al descanso con una renta de tres goles (15-12).

Las visitantes sufrieron especialmente por la falta de aportación desde los extremos y la escasa solidez defensiva. Prades tuvo que pedir su primer tiempo muerto con 9-6 en contra, sin lograr revertir la situación. El Porriño, bien asentado en defensa y con una destacada actuación de su portera Isabela Ferrarín, llegó a disponer de ventajas de hasta cuatro tantos (12-8).

El segundo tiempo comenzó con dudas para el Elda Prestigio, mientras las de Ismael Martínez defendían con intensidad su ventaja. Las eldenses llegaron a ponerse a un solo gol (18-17) en el minuto ocho, pero el empuje se diluyó y el marcador volvió a alejarse (24-20). Un nuevo tiempo muerto de Prades trató de reactivar al equipo, que acabaría reaccionando en los minutos finales.

Dos tantos consecutivos de Paula Lluch devolvieron el empate (26-26) a falta de dos minutos, obligando al técnico local a solicitar su último tiempo muerto. Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, Paulina Buforn, a falta de tres segundos para el bocinazo final, anotó el 28-27 definitivo, dejando sin premio el esfuerzo final de las eldenses.

Con esta derrota, el Elda Prestigio acumula tres jornadas sin conocer la victoria y solo ha sumado un punto de los últimos seis en juego. El conjunto de Prades intentará reencontrarse con el triunfo el próximo 25 de octubre, cuando reciba al Grafometal Sporting La Rioja en el pabellón Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez (18.00 h). Aunque antes, el miércoles 22 a las 20:30 horas, afrontarán el partido de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina en el pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava ante el Vino Doña Berenguela Bm. Bolaños.

Ficha técnica

Conservas Orbe Zendal Bm. Porriño: Isabela Ferrarín y Raquel Blanco (porteras), Adriana Mallo (5), Ekaterina Zhukova (3), Carolina Bono (3), Alicia Campo, Iria Benaches, Iria Augusto, Julia Pestana (1), Viktoria Zsembery, Adriana Rial (1), Isis Moreno, Paulina Buforn (13, 9p), Carmen Prelchi (1), Ugazi Manterola y Lucía Laguna (1).

Elda Prestigio: Meriem Ezbida y Virginia Fernández (1) (portera). Lucía García (1), Sol Azcune, Rafi Gonçalves (1p), Luna Villaescusa, Malena Valles (9, 4p), Emi Heilmann (1), Julia Terrado (3), Elena Cuadrado (2), María Rodríguez, Maddi Bengoetxea (4), Claudia Martínez (1), Paula Lluch (4), Marina González y Aitana Pastor.

Árbitros: Abel Juncal López y Ángel Mateos Alonso (Galicia). Una sanción disciplinaria para las locales y cuatro para las visitantes. Descalificaron a la visitante Julia Terrado en el minuto 48.

Parciales: (1-2)(3-5)(7-6)(10-8)(13-11)(15-12)-(17-14)(20-19)(22-20)(25-22)(26-23)(28-27)

Pabellón: Pavillón Municipal de Porriño.

Incidencias: 6ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.

Resultados y clasificación

Resultados. / FBMCV