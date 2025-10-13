El Horneo EÓN Alicante se lleva un duro golpe en El Sargal al caer por ante el REBI BM Cuenca por 32 a 27 en una noche de sábado en la que parecía que nada salía bien, a pesar de los esfuerzos.

Primera parte

Inicio muy igualado entre dos equipos que, nada más comenzar el encuentro demostraron que estaban necesitados de los 2 puntos. Máxima igualdad tanto en ataque como en defensa. Demasiadas imprecisiones en ambos juegos ofensivos que llevaron el partido a un 3-3 en el segundo parcial.

Desigualdad que llegó desde el punto de penalti con un 7 metros que materializó Ander Torriko. Pero que volvió a igualarse con un tanto de Pizarro en la siguiente jugada conquense. La volvió a tener Torriko, pero en esta ocasión el meta local le acertó el lanzamiento de 7 metros.

El propio Pizarro se encargó de poner la primera ventaja de 2 en el partido con un tanto desde el lateral. Lo intentaba el EÓN pero no era capaz de superar ni la defensa ni la portería local, mientras veía como REBI Cuenca ampliaba la diferencia a más 3.

Apareció Hugo Mora bajo palos para, primero atajar un 7 metros y posteriormente sacar un pie providencial para mantener al equipo en el partido y hacer más que válido el tanto de Fabio para el 8-7.

Se acercaba el descanso y lo intentaba de todas las maneras posibles el EÓN. Con los extremos, centrales, …, pero toda intención terminaba de la misma manera: en las manos del meta rival.

Por fortuna, Hugo Mora se hacía grande para evitar que el REBI rompiera el partido. Parker, Fabio y Yanis lo tuvieron en sus manos a falta de escasos segundos para el final, pero mismo resultado y con un 11-8 se llegó al descanso.

Segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, el EÓN logró darle la vuelta al marcador durante el primer parcial con un 0-4 a favor y ponerse por delante (11-12). Sobre todo, gracias a las paradas de Hugo Mora que sostenía, una vez, más al equipo y a un James Parker que se convirtió, este sábado, en el más peligroso del equipo.

Aunque poco duró la alegría, porque al llegar a los 40 de juego, el partido parecía volver a coger el mismo guión que la primera parte: un Cuenca que se puso de nuevo por delante y un EÓN al que parecía que la portería se le hacía cada vez más pequeña y veía como Cuenca se iba 4 arriba.

Diferencia amplia en apenas 5 minutos que obligó a Fernando Latorre a solicitar tiempo muerto. Y es que, en los dos siguientes parciales el equipo apenas anotó 3 tantos. A pesar de todo, el equipo lo intentaba una y otra vez.

Sin embargo, Rebi lograba alejarse con un +5 a falta de 10 minutos para el final al aprovechar el juego del EÓN sin portero y anotar a portería vacía tras una pérdida de balón en ataque. Pasaban los minutos y los lanzamientos de 6 metros de Cuenca hacían muchísimo daño a un EÓN que veía como se alejaban hasta los 7 arriba.

Insistía el equipo, pero sin tiempo de más para darle la vuelta al marcador, los 2 puntos se quedaron en tierras conquenses con un 32-27 final.

Ficha técnica

REBI BM CUENCA (32): Manuel Vilhena (10), Ignacio Pizarro (2), Pedro Tonicher, Alfonso Freire, Sergio Antunez (1), Radmond Toth (5), Federico Pizarro (8), Jaime Colmena, David Notario, Diego Gandara (4), Daniel Arguillas, Guilherme Tavares (2).

HORNEO EÓN ALICANTE (27): Iván Montoya (2), Borja Méndez (3), José Oliver, Ander Torriko (5), Fabio Teixeira (1), Roberto Domenech, Augusto Moreno, Hugo Mora, Lautaro Rodríguez (5), Julen Urruzola, Xabier Barreto (2), Javi Rodríguez, Yanis Ramírez, Aarón Gutiérrez (3), Darko Dimitrievski.

Valoración

Próximo partido

Con este resultado, el EÓN es decimoquinto en la clasificación con 2 puntos. La siguiente cita será el próximo sábado 18 de octubre en el Pabellón Pitiu Rochel para recibir al Recoletas Atlético Valladolid a las 17:30 horas.

Resultados y clasificación