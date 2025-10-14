SELECCIONES
El Elda Prestigio, un vivero para las selecciones nacionales
José Ignacio Prades dirigirá esta semana a la selección de Serbia, las jugadoras Maddi Bengoetxea, Sol Azcune y Agda Rafaela están concentradas con sus respectivas selecciones, mientras que Cristina Martínez y Gabriela Tortosa han tenido una destacada actuación con las Guerreras Promesas
El Elda Prestigio, equipo que milita en la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino, afronta los entrenamientos de esta semana sin la presencia del técnico José Ignacio Prades y las jugadoras Maddi Bengoetxea, Sol Azcune y Agda Rafaela por sus compromisos con selecciones nacionales.
Internacionales Absolutas
Prades dirigirá esta semana a la selección de Serbia en partidos de clasificación para el Europeo de 2026 ante Lituania el jueves (18:00 horas) y Ucrania el domingo (18:00 horas).
Por su parte, Bengoetxea ha sido convocada por la selección española para disputar los partidos ante Grecia en Sagunto (jueves 16 de octubre) e Israel en Bratislava, Eslovaquia (domingo 19 de octubre).
De igual manera, Azcune se ha concentrado con la selección de Argentina para preparar el próximo Mundial de 2025 mientras Agda Rafaela se ha desplazado a Rio Maior (Portugal) para una concentración con el equipo nacional de Brasil.
Guerreras Promesas
Cristina Martínez y Gabriela Tortosa, del CBF Elda Prestigio Cadete, tuvieron una destacada actuación con ls Selección Española Promesas, que disputó el pasado fin de semana tres partidos amistosos ante la selección de Castilla y León Juvenil y dos frente a Portugal. Cristina Martínez fue la máxima goleadora en los tres encuentros.
- Mi gol pudo salvar a Marcelino y sin él no hubiéramos llegado a ningún lado
- Roig Arena, de modo concierto a baloncesto en menos de nueve horas
- El Valencia Mestalla, atrapado por la DANA Alice
- ¿Cuánto es el premio del Mr. Olympia 2025?
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Delegación de Gobierno recomienda al Valencia Basket jugar a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv
- Valencia Basket decide no vender entradas frente al Hapoel
- “Tenemos plantilla para disfrutar y conseguir la salvación sin sufrir”