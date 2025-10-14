El Elda Prestigio, un vivero para las selecciones nacionales

El Elda Prestigio, equipo que milita en la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino, afronta los entrenamientos de esta semana sin la presencia del técnico José Ignacio Prades y las jugadoras Maddi Bengoetxea, Sol Azcune y Agda Rafaela por sus compromisos con selecciones nacionales.

Internacionales Absolutas

Prades dirigirá esta semana a la selección de Serbia en partidos de clasificación para el Europeo de 2026 ante Lituania el jueves (18:00 horas) y Ucrania el domingo (18:00 horas).

Por su parte, Bengoetxea ha sido convocada por la selección española para disputar los partidos ante Grecia en Sagunto (jueves 16 de octubre) e Israel en Bratislava, Eslovaquia (domingo 19 de octubre).

De igual manera, Azcune se ha concentrado con la selección de Argentina para preparar el próximo Mundial de 2025 mientras Agda Rafaela se ha desplazado a Rio Maior (Portugal) para una concentración con el equipo nacional de Brasil.

Guerreras Promesas

Cristina Martínez y Gabriela Tortosa, del CBF Elda Prestigio Cadete, tuvieron una destacada actuación con ls Selección Española Promesas, que disputó el pasado fin de semana tres partidos amistosos ante la selección de Castilla y León Juvenil y dos frente a Portugal. Cristina Martínez fue la máxima goleadora en los tres encuentros.