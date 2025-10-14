COPA DEL REY
Los equipos de la Comunidad Valenciana conocen a sus primeros rivales en la Copa del Rey de balonmano
El Fertiberia Puerto Sagunto se medirá al Caserío Ciudad Real, Trops Málaga jugará contra el BM. Servigroup Benidorm y Fundación Agustinos Alicante al Frigoríficos del Morrazo
Fertiberia Puerto Sagunto, Fundación Agustinos Alicante y Servigroup Benidorm han conocido este martes, 14 de octubre de 2025 a sus rivales en la Primera Eliminatoria de la 51ª edición de la Copa de S.M. el Rey, tras el sorteo celebrado en la sede de la Real Federación Española de Balonmano. En él han quedado emparejados un total de 24 equipos procedentes de la División de Honor Masculina y la División de Honor Plata Masculina, que se verán las caras en esta primera ronda.
Con Horneo EÓN Alicante como anfitrión y Barça como actual campeón, arranca el camino del resto de equipos para la disputa de la fase final en Alicante, en las próximas fechas de 5, 6 y 7 de junio.
El sorteo ha desparado los siguientes choques para los conjuntos de la Comunidad Valenciana: Fertiberia Puerto Sagunto - Caserío Ciudad Real, Trops Málaga- BM. Servigroup Benidorm y Fundación Agustinos Alicante - Frigoríficos del Morrazo.
Las eliminatorias están previstas que se disputen, a partido único, el miércoles 5 de noviembre, en casa del equipo que figure en primer lugar en la eliminatoria; es decir, los equipos de Plata Masculina de la temporada 2025/2026, excepto los descendidos de DHM y los clasificados 3º y 4º al final del Campeonato de Liga de DHPM de la temporada pasada.
Restro de emparejamientos
- Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa - UBU San Pablo Burgos
- Balonmano Soria- Anaitasuna
- Confía Base Oviedo -Bada Huesca
- Attica 21 Hotels O.A.R. Coruña - Viveros Herol BM. Nava
- Balonmano Alcobendas - REBI BM. Cuenca
- Barça Atlètic - Tubos Aranda Villa de Aranda
- Cisne Colegio Los Sauces- Sanicentro BM. Guadalajara
- Cajasol Sevilla BM. Proin - Blendio Sinfín Santander Ciudad
- BM. Contazara Zaragoza - Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil
