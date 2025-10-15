Las Guerreras quieren dar el primer paso hacia el Europeo en Puerto de Sagunto

Sagunto volverá a teñirse de rojo este jueves 16 de octubre con motivo del debut de las Guerreras en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa 2026. El Pabellón Polideportivo Municipal de Puerto de Sagunto acogerá a partir de las 20:30h el encuentro entre España y Grecia, una cita que marcará el inicio del nuevo ciclo competitivo del conjunto dirigido por Ambros Martín y, además, supondrá el último partido de la selección en territorio nacional antes del Campeonato del Mundo 2025.

La localidad valenciana, ya convertida en uno de los grandes templos del balonmano femenino español, acogerá por sexta vez un encuentro de las Guerreras, reafirmando su compromiso con el deporte y su condición de sede emblemática dentro del calendario de la Real Federación Española de Balonmano.

Experiencia y juventud

España afronta esta primera jornada con una plantilla que combina veteranía y talento emergente. Jugadoras como Alicia Fernández, que cuenta con 110 internacionalidades, liderarán a un grupo donde destacan jóvenes promesas como Lyndie Tchaptchet, Carmen Arroyo, Elba Álvarez y Lucía Prades. El objetivo está claro: arrancar con buen pie el camino hacia el Campeonato de Europa y consolidar las sensaciones del grupo antes del Campeonato del Mundo.

El análisis de Ambros Martín

El seleccionador nacional, Ambros Martín, subrayó la importancia de este encuentro como punto de partida de una nueva etapa: “Es la primera jornada del clasificatorio para el Europeo que se celebrará en varios países, y Grecia, aunque no sea un rival muy conocido, está acostumbrada a competir en este tipo de fases. Lo importante es centrarnos en nosotras mismas y en seguir mejorando de cara al Mundial”.

Ambros Martín / RFEBM

El técnico destacó el valor de esta semana de concentración, con dos partidos oficiales que permitirán trasladar al juego lo trabajado en los entrenamientos y amistosos previos: “Queremos poner en práctica situaciones que venimos entrenando y ver cómo responde el equipo en competición oficial. También será el debut oficial de varias jugadoras jóvenes que están creciendo mucho en sus clubes y que ahora dan un paso importante con la selección”.

Martín quiso agradecer además el apoyo de la afición saguntina: “Nos han acogido muy bien estos días y esperamos que el pabellón disfrute de un gran espectáculo de balonmano”.

Así lo ve Gassama

La jugadora de las Guerreras, Kaba Gassama ha comentado como se presenta el encuentro «es un partido en el que tenemos que salir concentradas e hacer nuestro juego, aunque Grecia no sea un equipo grande es un partido muy importante porque es el primero del grupo y porque se juega en casa y nos queremos quedar con esos dos puntos»

Aquaservice, proveedor de agua oficial de la Real Federación Española de Balonmano, integrará su sistema circular de agua embotellada con dispensador en el Pabellón Pabellón Polideportivo Municipal Puerto Sagunto para hidratar a los equipos participantes, miembros de organización y asistentes del clasificatorio para el Campeonato de Europa. De esta forma, se distribuirán 300 litros de agua, que evitarán alrededor de 9,6kg. de plástico de un solo uso, promoviendo con ello una hidratación sostenible.