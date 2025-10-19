Las Guerreras golean a Israel y dan un nuevo paso hacia el Europeo

La selección española femenina de balonmano prolongó su inmaculado camino hacia el Europeo 2026 tras imponerse en Bratislava este domingo por un contundente 22-38 a Israel, en un encuentro que las Guerreras dejaron sentenciado antes de concluir la primera parte.

Tal y como reflejaron los once goles de ventaja (4-15) con los que contaban las de Ambros Martín, que ya golearon el pasado jueves a Grecia en Puerto de Sagunto por 35-15 en la primera jornada de la fase de clasificación, a los veinte minutos de juego.

El claro reflejó de la distancia sideral que separa en estos momentos al conjunto español del equipo israelí, al que de nada le sirvieron los hasta dos tiempos muertos que solicitó el preparador hebreo para tratar de reconducir la situación.

Las Guerreras, imparables

Pero nada podía detener a las Guerreras, que lideradas en ataque por la lateral Danila So Delgado, que cerró la primera mitad con cinco dianas, y en defensa por la guardameta Nicole Wiggins, que alcanzó el descanso con un 46 por ciento de paradas, desarbolaron por completo a su rival.

Goles y paradas que permitieron a España concluir el primer período con una renta de once goles (7-18) que convirtió los segundos treinta minutos en un mero trámite para las de Ambros Martin.

Una circunstancia que no impidió que el equipo español lograse ampliar todavía más su ventaja en la segunda mitad como reflejó el 22-38 final que afianzó al conjunto español en la primera plaza del grupo 6, eso sí, empatada a puntos con Austria, que como las Guerreras cuentan por victorias sus partidos.

España sigue su camino hacia el Europeo / Dan

Ficha técnica:

22 - Israel: Zelig y Ben Zikry; Ulzari (-), Gavza (4), Dagan (-), Teplitsky (1), Gerbi (-), Shoham (2), Cohen (-), Akler (-), Lezinska (4), Izak (-), Malakan (-), Shaul (3), Vakrat (6, 3p) y Storozhuk (2)

38 - España: Wiggins y Prades; Vegué (7, 1p), Etxeberria (4), Somaza (2), Arcos (1), So Delgado (5), Gassama (1), Alicia Fernández (3, 1p), Prieto (5), Erauskin (2), Elba Álvarez (3), Tchapchet (1), Arroyo (1), Bengoetxea (1) y Oppedal (2)

Marcador cada cinco minutos: 2-4, 2-6, 4-10, 4-14, 6-16 y 7-18 (Descanso) 9-22, 13-26, 14-30, 16-33, 19-25 y 22-38 (Final)

Árbitros: Brodic y Hodzic (CRO). Excluyeron por dos minutos a Tchapchet por España.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo 6 de la fase de clasificación para el Europeo de Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía 2026 disputado en el Gopass Arena de Bratislava.