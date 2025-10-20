Ander Torriko, autor del gol 450.000 en la historia de la Liga Nexus Energía ASOBAL

Ander Torriko ha entrado en la historia de la Liga Nexus Energía ASOBAL por haber sido el jugador en anotar el gol 450.000 de la competición. El jugador del Horneo EÓN Alicante está teniendo, en este inicio de temporada, buenas actuaciones a nivel individual, que no se están reflejando en la marcha de su equipo, recién ascendido a la máxima categoría del balonmano español. En las seis jornadas disputadas hasta el momento, el Horneo EÓN Alicante ha cosechado una victoria y cinco derrotas, por lo que ocupa la última plaza de la clasificación de esta Liga ASOBAL con dos puntos, empatado con el Sanicentro BM Guadalajara y el Viveros Herol Balonmano Nava.

Crónica del partido de este pasado fin de semana

El pasado sábado el Horneo EÓN Alicante recibía al Recoletas Atlético Valladolid, séptimo en la tabla, ante el que perdía por 25-27 en un intenso partido. Cuarta derrota consecutiva para los de Fernando Latorre, que le sitúan como colista de la Liga Nexus Energía ASOBAL.

La actuación del portero argentino Juan Manuel Bar fue determinante para que el Recoletas Atlético Valladolid lograra este sábado una nueva victoria en su visita al Horneo EÓN Alicante, cuya mejoría con respecto a partidos anteriores no fue suficiente para puntuar.

El equipo local se atascó por completo ante la defensa pucelana y sólo la calidad de Torriko permitió encontrar algo de luz, insuficiente para frenar la escapada del Recoletas Atlético, que supo penalizar los errores defensivos alicantinos para alcanzar el descanso con su máxima ventaja (11-15).

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto alicantino elevó la dureza de su defensa y logró secar en ataque al equipo pucelano. El Horneo EÓN neutralizó la ventaja de su rival (16-16, minuto 11), pero una vez más no pudo mantener el ritmo ofensivo y permitió al Atlético Recoletas volver a tomar aire.

El conjunto alicantino, con un gran Domenech en portería, se agarró al partido con los goles de Torriko y Parker, pero el conjunto vallisoletano, siempre con el comodín de Bar en su portería, no aflojó y fue desgastando la resistencia alicantina.

Varios errores y pérdidas en el tramo final del partido acabaron por derrumbar al Horneo EÓN, al que su mejor actuación colectiva del curso como local le valió para doblegar a un adversario con más oficio y temple.

Ficha técnica

25.- Horneo EÓN Alicante (11+14): Domenech; Barreto (4), Oliver, Torriko (6), Aarón Gutiérrez (4), Parker (6) y Robledo (1) -siete inicial- Montoya, Borja Méndez (1), Augusto Moreno, Teixeira, Escobedo (1), Urruzola, Javi Rodríguez (1), Dimitrievski (1) y Hugo Mora (ps).

27.- Recoletas Atlético Valladolid (15+12): Bar; Abdelazize (3), Oliveira, Tao Gey-Emparan (2), Alejandro Díaz (2), Ribeiro y De Toledo (3) -siete inicial- Karapalevski (4), Jorge Serrano (5, 2 p), Miguel Camino (1), Pablo Herrero (4), Jozinovic (2), Guilherme Cabral (1) y César Pérez (ps).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 6-3, 7-5, 8-8, 10-11, 11-15 -descanso- 13-16, 15-16, 16-18, 19-19, 20-23 y 25-27.

Árbitros: García Sánchez y Murillo Castro (Federación andaluza). Excluyeron dos minutos a Augusto Moreno, Urruzola, Torriko y Robledo por el Horneo EÓN Alicante y a Abdelazize (2), Ribeiro y Jozinovic (2) por el Recoletas Atlético Valladolid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Pitiu Rochel de Alicante ante 1.080 espectadores.

La siguiente cita será el sábado 25 de octubre frente a Villa de Aranda a las 18:00 horas en el Pabellón Santiago Manguán.