Balonmano Mislata vence a Móstoles y sigue arriba en la Primera Nacional

El pasado fin de semana se disputó la Jornada 6 del Grupo E de la Primera División Nacional del balonmano español.

El Pabellón La Canaleta está siendo inexpugnable para quienes lo visitan. Esta vez, fue el turno del Balonmano Móstoles, que cayó por 29-24 ante el Balonmano Mislata. El conjunto valenciano es uno de los equipos que lidera la competición.

Quince minutos duró la paridad en el partido. Tras el 5-5 en el marcador, el Balonmano Mislata comenzó a lograr diferencias a su favor gracias a una buena defensa, las paradas de Jorge Ferrer, primero, y Héctor Higueruela, después; y los aciertos ofensivos de un intratable Alberto Hernández Bel, que anotó 4 tantos en ese pasaje del encuentro. Todo eso propició un cómodo 14-8 en el marcador en favor del dueño de casa.

En el complemento, el panorama no sólo no cambió, sino que se acentuó. Los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini lograron estirar la ventaja, que llegó a ser de nueve goles en el 26-17. Saúl Miralles estuvo imparable, con 7 goles, acompañado por Hugo Herraiz, Javier Bello y Tomás de San Roque, todos con 3. En la visita, Diego Ruipérez anotó 10 goles, que no fueron suficientes para su equipo. Móstoles acortó diferencias, pero ya con el duelo decidido, que terminó con marcador de 29-24 para los del área metropolitana de Valencia.

Esta victoria ubica al Balonmano Mislata en la tercera colocación de la clasificación, 2 puntos por detrás del Balonmano Elda y 1 punto por detrás del Balonmano Águilas.

La próxima semana, los valencianos tendrán una durísima parada en la pista del alicantino Handbol Sant Joan, cuarto clasificado y otro de los nombres fuertes de esta competición.

Resultados y clasificación

