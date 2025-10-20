Triunfos del Fertiberia y Servigroup Benidorm y primera derrota para el Fundación Agustinos Alicante

El Fundación Agustinos Alicante, líder invicto hasta esta sexta jornada, de la División Plata Masculina del balonmano español, perdió en su visita al Blendio Sinfin Santander, por el marcador de 33-31.

El choque arrancó con máxima igualdad. En los primeros 10 minutos, el marcador reflejaba un 4-5 favorable a los visitantes, que salieron más enchufados. Sin embargo, Sinfín reaccionó con contundencia y, en el segundo cuarto de hora, firmó un parcial de 7-3 que le permitió irse al descanso con ventaja (15-13).

La segunda mitad mantuvo la misma tónica: intercambio constante de goles y máxima tensión. Agustinos apretó en el tercer cuarto, igualando el marcador con un parcial de 6-6. Pero fue en el tramo final donde Sinfín supo gestionar mejor los tiempos y los nervios. Con un parcial de 12-12 en los últimos 15 minutos, los locales supieron mantener la ventaja mínima hasta el pitido final.

A pesar de la derrota, la primera en lo que va de temporada, Fundación Agustinos Alicante se mantiene en lo más alto de la clasificación.

La próxima jornada será clave para ambos: los alicantinos buscarán redimirse en casa ante el Club Cisne, que esta semana cedió en su visita al Fertiberia Puerto Sagunto.

La crónica del Fertiberia

El Fertiberia Puerto Sagunto volvió a demostrar que el Pabellón Port de Sagunt es territorio prohibido para sus rivales. En la sexta jornada de la División de Honor Plata, los de Toni Malla vencieron con claridad al Club Cisne Colegio Los Sauces por 29-22, sumando su tercera victoria consecutiva como locales.

El siete inicial presentó novedades: Juani Villarreal en portería, Alex Pozzer en el pivote y Gonzalo Pérez en el lateral. El arranque fue intenso, con una exclusión temprana para Zungri y un Cisne que se apoyaba en Diego López, autor de tres de los cuatro primeros goles gallegos.

La igualdad se mantuvo hasta el minuto 20, cuando el Fertiberia abrió brecha (10-7), gracias a una defensa cada vez más sólida y a la eficacia ofensiva de Zungri y Gonzalo Pérez. Los visitantes reaccionaron, el descanso llegó con ventaja local (15-12).

Tras la reanudación, el Cisne cometió errores que Puerto Sagunto aprovechó. Arnau Fernández lideró las transiciones ofensivas, mientras Juani Villarreal se mostraba imbatible bajo palos.

La máxima diferencia llegó con el 26-19. A pesar de las exclusiones de Arnau Fernández y Francisco Ruiz, el equipo local gestionó bien la doble inferioridad. El joven Manuel Veintimilla debutó con el primer equipo, mientras que Gonzalo Pérez y Zungri se retiraron con molestias físicas. El partido acabó con un contundente 29-22.

Con este triunfo, el Fertiberia Puerto Sagunto suma 8 puntos y se mantiene en la pelea por el ascenso directo y los puestos de play-off a la Liga NEXUS Energía Asobal. El próximo encuentro será el domingo 26 ante UBU San Pablo Burgos.

Ficha técnica

Fertiberia Puerto Sagunto (29): Juani Villarreal, Paco Ruiz, Dani Martínez, Pozzer (1), Veintimilla, Arnau Fernández (2), Gonzalo (3), David García (1), Matheus de Novais (5), Serradilla (4), Capitán (3), Zungri (6), Carlos Martín (2), Teixidor (2).

Club Cisne Colegio Los Sauces (22): Marko Ribic (1), Xoan Fernández (5), Guilherme Linares (1), Manuel Lorenzo, Iago Costas, Iván Calvo, Abián Rodríguez, Yago López (4), Diego López (5), Martín Santos, Daniel Virulegio, João Ferreira (5), Alejandro López (1), Roney Franzini.

Árbitros: Óscar García Camino y Alfredo Arcos Adeva.

Exclusiones: David García (2), Francisco Ruiz, Arnau Fernández, Antonio Capitán, Nicolás Zungri, Daniel Virulegio (2 min), Toni Malla (amarilla).

Parciales: 2-2, 5-4, 7-7, 11-7, 14-9, 15-12 (descanso); 17-13, 19-14, 21-16, 24-19, 26-19, 29-22 (final).

Incidencias: Partido de la 6.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Port de Sagunt ante unos 1400 espectadores.

Victoria del Fertiberia en el Pabellón Port de Sagunt. / FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO

Así fue el Servigroup Benidorm - Barça Atletic

El Servigroup Benidorm sumó ante el Barça Atletic (30-29) su cuarta victoria de la temporada, para mantenerse la zona alta de la clasificación.

El Balonmano Servigroup Benidorm marchó por delante en el marcador durante la práctica totalidad del partido, pero un bajón de juego en la parte final del mismo hizo aparecer los nervios en un Palau que vio como las cosas se complicaron más de la cuenta una vez que se entró en los diez minutos finales de partido. El Barça Athletic consiguió, incluso, empatar el partido a falta de menos de cinco minutos para el final, los de Marko Krivokapic supieron mantener la calma para terminar llevándose el triunfo por ese resultado final de 30-29.

Resultados y clasificación de la DH Plata Masculina

Resultados de la sexta jornada. / RFEBM

Resultados y clasificación de la DH Plata Femenina

Resultados de la cuarta jornada del Grupo C de la DH Plata Femenina. / RFEBM