El Atticgo Elche se reencuentra con la victoria en la Liga Guerreras Iberdrola

El Atticgo BM Elche se impuso por 22-17 al Caja Rural Aula Valladolid en el partido aplazado de la sexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo franjiverde logró la primera victoria de la temporada en casa, tras las derrotas ante Super Amara Bera Bera y Replasa Beti-Onak, para ponerse con seis puntos en la clasificacióny reencontrarse con el triunfo tras los tropiezos ante las navarras y Costa del Sol Málaga, antes del parón por compromisos internacionales. Las ilicitanas han sabido gestionar una renta de cinco goles conseguida en la primera parte para, durante la reanudación manejarla con certeza y constancia, más el acierto de Nicole Morales bajo palos, con trece paradas.

Primera parte

El equipo franjiverde tardó en entrar al partido, pero cuando lo hizo demostró de que son capaces las jugadoras de Joaquín Rocamora. Las ilicitanas voltearon el gol inicial de Caja Rural Aula Valladolid con un parcial 3-0 en, prácticamente, el mismo tiempo que han tardado en inaugurar su casillero de tantos. El primer gol franjiverde llegaría al borde del minuto cinco (4:51), mientras que el parcial ganador anotado se fraguaría en apenas tres minutos. Entre medias, Carmen Figueiredo daba el susto, con un aparatoso encontronazo que obligaba a la portuguesa a tener que reponerse, con ayuda médica, de su dolorida rodilla. Todo para alcanzar una máxima renta de tres tantos (5-2) que obligaba al banquillo visitante a tener que solicitar su primer tiempo muerto tras trece (13:07) minutos de juego.

El encuentro discurría con más fallos que aciertos por ambos equipos, con cinco pérdidas para las locales y ocho para las visitantes, que dibujaban un escenario de imprecisión en donde, la mayor puntería franjiverde permitía al Atticgo BM Elche mandar en el electrónico en el primer cuarto de hora de juego. Rosa Armenteros rompería la sequía goleadora para colocar a las locales cuatro goles arriba (6-2), gracias a un nuevo parcial 3-0, al mismo tiempo que Nicole Morales cerraba su tercera parada en el encuentro para dar alas al Atticgo BM Elche y allanar el camino a una ventaja de cinco que Marisol Carratú, en su regreso a Elche, abortaba con una soberbia mano izquierda a la escuadra.

El Atticgo BM Elche buscaba el más cinco con el que abrir una brecha que reflejase su superioridad sobre el 40×20 y Jimena Laguna, tras la sexta parada de Nicole Morales, lo subía al marcador para entrar en el último parcial del primer acto con la clara ventaja (9-4) que su propuesta sobre la pista le estaba concediendo. Sin embargo, la reacción pucelana (0-2), obligaba a Joaquín Rocamora a parar el encuentro para reordenar ideas en su equipo e impedir males mayores de los que el resultado a 3:15 para el descanso (9-6) pudieran atisbar. Carmen Figueiredo, ya recuperada, arrojaría luz para recuperar el más cuatro y Nicole Morales, por partida triple, frenaba Caja Rural Aula Valladolid. Una mezcla de ingredientes que permitía a las ilicitanas marcharse a vestuarios con una trabajada ventaja (10-6).

Segunda parte

La reanudación del partido iba a ser clave para aumentar la ventaja las locales o recortar diferencias las visitantes y los primeros minutos del segundo acto siguieron el patrón de imprecisión vista en la primera mitad. Pérdidas, palos y actuaciones de porteras impidieron ver un gol hasta la séptima posesión de juego, la cuarta franjiverde. Noelia Solla puso la máxima ventaja, que hasta el momento las ilicitanas habían tenido en el encuentro (11-6) de cinco tantos, en el electrónico tras más de cuatro minutos (4:12) de segunda mitad, y los palos, junto con una inspirada Marisol Carratú, evitó en dos ocasiones el más seis. Caja Rural Aula Valladolid se resistía a entregar la cuchara y las pucelanas seguían insistiendo, topándose con una Nicole Morales que alcanzaba la decena de actuaciones con éxito para impulsar a su equipo en ataque.

El partido entraba en sus últimos diez minutos con un tira y afloja en el marcador. El Atticgo BM Elche peleaba por romper la barrera de los cinco goles, y alejarse mucho más de su rival, mientras que el Caja Rural Aula Valladolid luchaba por impedirlo y acercarse en el encuentro a las franjiverdes. La moneda caería cara para las jugadoras de Joaquín Rocamora y Esther Martín-Buro cruzaba la frontera para las ilicitanas a falta de menos de nueve minutos (51:17) para el final (18-12). Nicole Morales se hacía grande bajo palos, por enésima ocasión en el partido, pero el Atticgo BM Elche no lo aprovechaba para sentenciar el partido. Las ilicitanas manejaban con solvencia (18-14) el último parcial, pero tenían que finiquitarlo. Y sí ha sido. Resistencia defensiva y acierto ofensivo para estrenar el casillero de puntos local (22-17) y certificar la tercera victoria del curso.

Ficha técnica

Jornada 6ª: Atticgo BM Elche-Caja Rural Aula Valladolid

Fecha: Miércoles, 22 de octubre de 2025

Hora: 20:00 horas

Atticgo BM Elche (10+12): Nicole Morales y Teresa Antón (porteras), Jimena Laguna (3), Paula Agulló, Lisa Oppedal (2), Patricia Méndez, Lucía Calleja, Clara Gascó (1), Zaira Benítez (1), Esther Martín-Buro (2), Paola Bernabé (1), Vanessa Rubio (3), Lidia Trinidad Bomabá, Rosa Armenteros (3), Carmen Figueiredo (3), Noelia Solla (3).

Caja Rural Aula Valladolid (6+11): Marisol Carratú y Laura Muñíz (porteras), Nerea Patiño (1), Maryanna Rodrigues (2), Mónica Paris (1), Inoa Lucio, Angie Zurni, Jimena Arriaga (1), Kadi Jallow, Naroa Baquedano (3), Valeska Lobera, Sandra Monteaguado, Savina Bergara (1), Amaia González De Garibay (7), Polina Gorbatsjova (1), María Guerra.

Árbitros: Miquel Florenza Virgili y Jordi Ausàs Busquets (Comité catalán). Excluyeron a Jimena Laguna por parte del Atticgo BM Elche y a Kadi Jallow (2) por parte del Caja Rural Aula Valladolid. Mostraron tarjetas amarillas a la local Carmen Figueiredo y a la visitante Savina Bergara.

Delegado de mesa: Cayo Hernández Sánchez

Cronometradores y anotadores: Jesús Martínez González y Pedro Pagés Ortega

Pabellón: Esperanza Lag (Elche) ante 400 espectadores.

Televisión: CBM Elche TV

Streaming: https://www.youtube.com/live/DX4wiyZRFGQ?si=MbQtSIFf7yiGkPtn

Parciales cada cinco minutos: 1-1 / 3-1 / 5-2 / 6-3 / 9-5 / 10-6 (descanso) 11-6 / 12-7 / 14-10 / 17-12 / 18-14 / 22-17 (final).