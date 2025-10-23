El Elda Prestigio y Morvedre pasan de ronda en la Copa de la Reina

Elda Prestigio, Balonmano Morvedre, Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife y Zonzamas Plus Car Lanzarote certificaron este miércoles su clasificación para la segunda ronda de la Copa de la Reina de balonmano.

El Elda Prestigio venció por 26-32 al Vino Doña Berenguela Bolaños, el Morvedre al Rahi-Sepisur Córdoba por 25-33, el Cicar Lanzarote hizo lo propio contra Anaitasuna por 22-26 y el Zonzamas derrotó al BM. Zuazo (39-41), en una jornada de eliminatorias a partido único en el que ganaron todos los equipos visitantes.

Resultados de la primera ronda

Balonmano Ikasa Boadilla 24 - Grafometal Sporting La Rioja 27

. Miércoles 22 octubre

BM. Zuazo 39 - Zonzamas Plus Car Lanzarote 41

Anaitasuna 22 - Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife 26

Rahi-Sepisur Córdoba 25 - BM. Morvedre 33

Vino Doña Berenguela Bolaños 26 - Elda Prestigio 32

. Miércoles 5 noviembre

21:00. Lobas Global Atac Oviedo - Caja Rural Aula Valladolid.