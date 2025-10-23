COPA DE LA REINA
El Elda Prestigio y Morvedre pasan de ronda en la Copa de la Reina
El equipo ilicitano venció por 26-32 al Vino Doña Berenguela Bolaños, mientras que el conjunto de Sagunto ganó al Rahi-Sepisur Córdoba por 25-33 en la primera ronda copera
EFE
Elda Prestigio, Balonmano Morvedre, Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife y Zonzamas Plus Car Lanzarote certificaron este miércoles su clasificación para la segunda ronda de la Copa de la Reina de balonmano.
El Elda Prestigio venció por 26-32 al Vino Doña Berenguela Bolaños, el Morvedre al Rahi-Sepisur Córdoba por 25-33, el Cicar Lanzarote hizo lo propio contra Anaitasuna por 22-26 y el Zonzamas derrotó al BM. Zuazo (39-41), en una jornada de eliminatorias a partido único en el que ganaron todos los equipos visitantes.
Resultados de la primera ronda
Balonmano Ikasa Boadilla 24 - Grafometal Sporting La Rioja 27
. Miércoles 22 octubre
BM. Zuazo 39 - Zonzamas Plus Car Lanzarote 41
Anaitasuna 22 - Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife 26
Rahi-Sepisur Córdoba 25 - BM. Morvedre 33
Vino Doña Berenguela Bolaños 26 - Elda Prestigio 32
. Miércoles 5 noviembre
21:00. Lobas Global Atac Oviedo - Caja Rural Aula Valladolid.
- Los tres mejores pueblos para vivir tranquilo en la Comunitat Valenciana, según la IA
- Tebas saca de quicio al Valencia y al Villarreal a la vez
- Camarasa: 'Mientras esté esta gente de Meriton no piso Mestalla
- El Valencia Basket pierde a una de sus joyas de L'Alqueria
- Canós se apunta a la moda Llorente
- Yarek cuenta su cambio de vida tras salir del Valencia CF
- Negredo, Batshuayi, Cavani, Maxi Gómez... un sinfín de decepciones con la marca Lim
- Pedro Martínez: 'El club está trabajando para fichar un interior que nos encaje