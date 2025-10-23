Las Guerreras se concentran en Elche con motivo del Proyecto 2029

El seleccionador de Las Guerreras, Ambros Martín, ha ofrecido la lista de jugadoras convocadas para la próxima actividad del combinado español, prevista entre el 10 y el 12 de noviembre en Elche (Alicante). "Con este plan de tecnificaciones del Proyecto 2029. Esta vez, y debido a que muchos de nuestros equipos españoles participan en competición europea, vamos a llamar a aquellos que no compitan entre semana, y a muchas de las jugadoras del equipo nacional Júnior, que ya lo hemos hecho con anterioridad. Tenemos la idea de continuar con ese plan de mejora individual, técnico-táctica, de situaciones que creemos que van a ser importantes en su desarrollo como jugadoras, y también dentro de lo que es el modelo de juego que están llevando a cabo tanto en el equipo junior como en el equipo absoluto", comentó Ambros Martín. Entre las jugadoras seleccionadas cuatro de equipos de la Comunitat de L'Esport: Martina Catalá Molla y Sara Palanques Martorell, del Balonmano Morvedre, Udane Bernabé Cobos (Club Balonmano Elche) y María Rodríguez Martínez (Club Balonmano Femenino Elda).

El equipo Absoluto continúa con el Proyecto 2029, un plan a medio-largo plazo que pretende consolidar al equipo de cara al Campeonato del Mundo 2029 que organizará la Real Federación Española de Balonmano. Para ello, las posibles integrantes del futuro grupo se preparan con el objetivo de hacer el mejor papel posible en la cita mundialista.

Las convocadas se entrenarán en el Pabellón Polideportivo Esperanza Lag en sesiones de mañana y tarde durante toda la concentración y regresarán el miércoles a sus domicilios.

Lista de jugadoras convocadas

Portería | Udane Bernabé Cobos (Club Balonmano Elche) , Andrea Sáez Sáez (Sociedad Cultura Deportiva Recreativa Anaitasuna), Goundo Gassama Cissokho (Club Balonmano Granollers).

Central | Sandra Monteagudo Correas (Club Deportivo Balonmano Aula), Marta Regordán Silva (Club Deportivo Escolapios Montequinto).

Lateral Derecho | María Rodríguez Martínez (Club Balonmano Femenino Elda) , Carmen Fidalgo Durán (Club Deportivo Escolapios Montequinto), Martina Catalá Molla (Club Balonmano Morvedre) .

Lateral Izquierdo | Raquel Moré Martínez (Club Balonmano Granollers), Naroa Baquedano Mezquiriz (Club Deportivo Balonmano Aula), Belén Rodríguez Lario (Club Balonmano Granollers), Anna Ros Quesada (Club Deportivo Escolapios Montequinto).

Extremo Derecho | Sara Palanques Martorell (Club Balonmano Morvedre) , Carla González Cortada (Club Balonmano Granollers).

Extremo Izquierdo | María González Martínez (C.B. Remudas Isla de Gran Canaria), Lucía Laguna Aranda (Club Balonmano Porriño).

Pivote | Kadidiatou Jallow Diallo (Club Deportivo Balonmano Aula), Alicia Huertas Muñoz (Club Deportivo Elemental Ikasa Balonmano Madrid).

«Se incorporan también algunas jugadoras ya senior que van a venir por primera vez, como Carla González de Granollers y María González de Rocasa, que son jugadoras que las tenemos detectadas, que están haciendo muy buena temporada y queremos conocerlas y que ellas nos conozcan también a nosotras. También queremos ver a María Rodríguez de Elda, una lateral zurda que queremos verla in situ. Y luego, jugadoras como Raquel Moré, que ya ha venido con nosotros, o Lucía Laguna, que también ya es habitual en estas tecnificaciones. Esta es un poco la idea, el plan que tenemos para esta nueva tecnificación«, analizó el seleccionador.