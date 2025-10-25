Se suspende el partido tras caer enfermos diez jugadores del equipo visitante

El encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL que debía disputarse hoy -20,30 horas- en el palacio municipal de deportes Urbano Gónzález Escapa de León entre el Abanca Ademar y el Viveros Herol BM Nava se ha suspendido por indisposición de una decena de jugadores del conjunto segoviano.

El Departamento de Competiciones de ASOBAL ha estimado la solicitud planteada por el Nava para el aplazamiento del encuentro, conminando a ambos clubes a buscar una fecha en el calendario para la disputa del duelo autonómico.

Parón de selecciones

La competición liguera se detendrá la próxima semana por los compromisos de selecciones, por lo cual podría buscarse una fecha en ella para no complicar un calendario que, en el caso del conjunto ademarista, está compromido por la disputa de la Liga Europa.