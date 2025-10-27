El esfuerzo del Horneo EÓN Alicante no obtiene recompensa

Vuelve a irse de vacío el Horneo EÓN Alicante a pesar del esfuerzo y de no dar por perdido el encuentro en ningún momento ante el Tubos Aranda Villa de Aranda (30-26). Se le resisten los puntos al equipo en un partido más igualado de lo marcado en el resultado final en una de las pistas que más aprietan de la categoría.

Primera mitad

Desde el primer momento, el EÓN se vio obligado a ir remolque de un Aranda que era más efectivo de cara a portería. Esa era la clara diferencia entre ambos equipos y lo que hacía que los locales fueran siempre arriba en el marcador.

No era, por el momento, la mejor tarde en el juego ofensivo del equipo. Reiteradas faltas en ataque, lanzamientos de siete metros que esta tarde no entraban, disparos desde los extremos que también se iban fuera.

A pesar de todo, el equipo insistía, no daba un balón por perdido y poco a poco se acercaba en el marcador, gracias, en parte, a los tantos de Aarón Gutiérrez, ahora sí, desde los siete metros, provocados, en su mayoría por Iván Montoya.

Cuando parecía que podía acercarse, el equipo se quedó con uno menos durante dos minutos por exclusión de Fabio. Que, sumado a los errores en los pases y a los balones perdidos, le daban de nuevo alas a los locales. Alas a las que se agarraban los de Latorre para seguir en el partido, gracias, sobre todo, a los tantos de James Parker, no perderle la cara en ningún momento y mantener el pulso con un 15-13 al descanso.

Segunda parte

Salió con todo el Horneo EÓN Alicante en la segunda parte, capitaneado por un Eduardo Escobedo magistral que se volvió protagonista en el juego ofensivo para colocarle por primera vez arriba en el marcador con un 17-18.

Ventaja que apenas se pudo sostener durante el primer parcial de este segundo tiempo. Los locales volvieron a imponer su ley y a volver a marcharse cuatro arriba gracias a un parcial de 4-0 (22-18). Lo que llevó a Latorre a pedir tiempo muerto para reajustar a los suyos.

Punto de inflexión en un partido en el que Aranda logró romper el partido con hasta 5 tantos de diferencia. Los alicantinos se encontraron con el muro de Pau Guitart bajo palos al mismo tiempo que las rotaciones de los porteros del EÓN no salían como se esperaban.

Al final, el equipo logró recuperarse pero ya no había tiempo suficiente para conseguir darle la vuelta al marcador y los dos puntos se quedaron en Aranda de Duero (30-26).

Próximo partido

Con este resultado, el EÓN es decimocuarto en la clasificación con 2 puntos. La siguiente cita será el próximo viernes 7 de noviembre ante Frigoríficos del Morrazo a las 20:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.

La semana que viene no habrá competición por el parón por selecciones.

Ficha técnica

TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA (30): Uros Ostojic, Mateo Arias (4), Alberto González (2), Pau Guitart (2), Dalmau Huix (4), Vasco Linhares, Victor Megías (1), Pedro Martínez, Jevgenijs Rogonovs (3), Asier Iribar (2), Vicente Poveda (3), Juan Tamayo (1), Francisco Cardoso (1), David López (3), Alex Berbel (2), Jakub Sladkowski (2).

HORNEO EÓN ALICANTE (26): Iván Montoya (3), Borja Méndez (1), José Oliver, Ander Torriko, Fabio Teixeira (2), Roberto Domenech, Augusto Moreno, Hugo Mora, Lautaro Rodríguez (1), Eduardo Escobedo (4), Julen Urruzola, Xabier Barreto, James Parker (7), Javi Rodríguez, Aarón Gutiérrez (7), Darko Dimitrievski (1).

Parciales: 4-1, 5-3, 8-4, 11-8, 13-10, 15-13. Segunda parte: 18-18, 21-18, 23-20, 25-21, 27-23, 30-26.

Resultados y clasificación