Mala jornada para nuestros equipos de Liga Guerreras Iberdrola

La vuelta a la competición en la Liga Guerreras Iberdrola, tras el paréntesis internacional, no sentó bien a los equipos de la Comunitat Valenciana. En la séptima jornada, disputada el pasado fin de semana, el Atticgo Elche cedió por 27-24 en su vista al Conservas Orbe Zendal BM. Porriño, el Balonmano Morvedre caía en casa del Replasa Beti-Onak por 34-22 y el Elda Prestigio perdia en su cancha ante el Grafometal Sporting La Rioja por 22-24.

Atticgo Elche

El Atticgo BM Elche no pudo dar continuidad a la victoria conseguida el pasado miércoles en el pabellón Esperanza Lag contra Caja Rural Aula Valladolid, y perdió por 27-24 ante el Conservas Orbe Zendal BM Porriño en el Pavillón Municipal de la ciudad pontevedresa. El equipo franjiverde mandó el marcador durante veinte minutos de la primera parte, en donde llegóo a tener tres tantos de ventaja (3-6), y, aunque se diluyó a falta de diez minutos para el descanso, encajando un parcial 4-1, logró poner las tablas (14-14) para poner rumbo a vestuarios. Un mal inicio de reanudación (5-2) hizo ir contracorriente en el segundo acto en un querer y no poder.

FICHA TÉCNICA

Conservas Orbe Zendal BM Porriño (14+13): Isabela Ferrarín y Raquel Blanco (porteras), Mara Lago, Adriana Mallo (2), Katia Zhukova (3), Caro Bono (7), Alicia Campo, Iria Benaches, Julia Figueira (3), Viktoria Zsembery, Adriana Rial, Isis Moreno, Paulina Buforn (9), Carmen Prelchi (2), Lucía Laguna (1).

Atticgo BM Elche (14+10): Nicole Morales (1) y Udane Bernabé (porteras), Jimena Laguna (3), Paula Agulló (3), Lisa Oppedal, Patricia Méndez, Clara Gascó, Zaira Benítez (4), Esther Martín-Buro, Paola Bernabé (1), Vanessa Rubio (4), Lidia Trinidad Bomabá, Rosa Armenteros (1), Carmen Figueiredo (4), Noelia Solla (3).

Árbitros: Tania Rodríguez Estévez y Lorena García Gil (Comité valenciano y comité aragonés). Excluyeron a Adriana Mallo por parte del Conservas Orbe Zendal BM Porriño y a Esther martín-Buro, Vanessa Rubio y Noelia Solla por parte del Atticgo BM Elche. Mostraron tarjeta amarilla a la visitante Paola Bernabé.

Delegado de mesa: Aurelio Francisco Barreiro González

Cronometradoras y anotadoras: María Jesús Regades Martínez y Sofía Viyella Carrera

Pabellón: Pavillón Municipal (Porriño) ante 700 espectadores.

Televisión: Canal de YouTube de Balonmano Porriño

Parciales cada cinco minutos: 2-3 / 3-6 / 5-7 / 9-9 / 12-11 / 14-14 (descanso) 17-15 / 18-16 / 20-17 / 21-18 / 24-20 / 27-24g (final).

Balonmano Morvedre

El Balonmano Morvedre sufrió este fin de semana una derrota por 34-22 frente a Beti Onak, en un encuentro marcado por errores no forzados y falta de continuidad en el juego.

Elda Prestigio

El Florentino Ibáñez volvió a vivir una tarde intensa de balonmano con un partido de gran nivel entre Elda Prestigio y Grafometal La Rioja, que finalmente se saldó con triunfo visitante por 22-24.

