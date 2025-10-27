Punto de oro en Burgos para el Fertiberia Puerto Sagunto

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto suma su primer empate (28-28) en la División de Honor Plata Masculina 2025-2026 en el Pabellón Municipal El Plantío frente al UBU San Pablo Burgos 2031, en un encuentro que cerraba la 7ª jornada de competición. El Servigroup Benidorm se impuso en casa del Blendio Sinfin Santander por 29-30 y el Fundación Agustinos Alicante ganó 34-33 al Club Cisne Colegio Los Sauces.

En el siete inicial porteño, destacaron el regreso a la titularidad de Dani Martínez y la continuidad de Gonzalo Pérez en el extremo derecho. Dos grandes acciones defensivas de este último y dos tantos seguidos de Alex Pozzer mostraban la primera ventaja visitante con el 1-3. Las transiciones locales le dieron la vuelta al marcador hasta el 5-4. Los intercambios de golpes dejaban los primeros empates (5-5 y 6-6). La primera gran brecha se dio con el +3 (6-9) en el minuto 14, que obligó a Jorge Berzosa a pedir el primer tiempo muerto del partido. Tras éste, llegó la máxima de los valencianos (6-10), gracias a las dianas de Carlos Martín.

Dos exclusiones en forma de dos minutos a Carlos Martín y Arnau Fernández hicieron que los de casa recortaran diferencias, con un Gerard Forns que entraba en escena bajo palos. Toni Malla detuvo el encuentro al ver que los burgaleses se situaban a tan solo un gol (11-12) en el minuto 21. La estrella de los de Castilla y León, Miguel Malo, empezó a enchufarse dirigiendo los ataques de sus compañeros. El resultado al descanso era de 15-16.

Tras la reanudación, volvió una renta de +3 (16-19) para los rojiblancos, impulsada por el lanzamiento exterior de Nicolás Zungri. Rápidamente, el UBU San Pablo Burgos 2031 se acercó de nuevo en el luminoso (18-19) y volvieron a verse tramos del enfrentamiento con continuos empates (19-19 y 20-20). La segunda exclusión en forma de dos minutos al especialista defensivo, Pedro Martins, lo dejaba al borde de ver la tarjeta roja.

Por primera vez en el choque, los locales se pusieron por delante en el duelo (23-22), lo que propició que Toni Malla detuviera de nuevo el encuentro. El pivote Tomás Moreira encontraba de manera continuada los espacios en la zona central defensiva porteña; en el otro lado del 40×20 lo hacía Matheus de Novais. Una exclusión a Alex Pozzer a falta de cuatro minutos para el final complicaba las cosas para los de la Comunitat Valenciana. Toni Malla pidió un último tiempo muerto para preparar una rápida jugada con resultado positivo, culminada con el gol de Alex Pozzer. Inmediatamente, Jorge Berzosa hizo lo propio con trece segundos por delante para hacerse con los dos puntos. Asier Pedroarena tuvo en sus manos la posibilidad de hacerlo con un lanzamiento que paró Dani Martínez prácticamente sobre la bocina, dejando así el marcador en tablas (28-28).

Con este empate, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se sitúa como sexto clasificado, con nueve puntos. El próximo sábado, 1 de noviembre, recibirán al Confía Base Oviedo a partir de las 18:30 en el Pabellón Port de Sagunt.

FICHA TÉCNICA:

UBU San Pablo Burgos 2031 (28): João Furtado (1), Nassim Bellahcene (-), Javier Espinosa (1), Pablo Gómez (-), Tomás Moreira (2), Jaime Fernández (4), Marcos García (2), Jaime González (3), Fabrizio Casanova (4), Miguel Malo (3), Pedro Martins (2), Gerard Forns (-), Daniel Santamaría (-), Brian Estébanez (-), Adrián Sánchez (2), Asier Pedroarena (4).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (28): Juani Villarreal (-), Paco Ruiz (-), Jakob Pelko (-), Dani Martínez (-), Pozzer (3), Arnau Fernández (2), Gonzalo (2), David García (3), Matheus de Novais (5), Serradilla (4), Capitán (1), Zungri (3), Carlos Martín (4), Teixidor (1).

Árbitros: Tomás Fernández Merino y Susana Primo Muela.

Exclusiones: Alex Pozzer por partida doble; Fabrizio Casanova, Miguel Malo, Arnau Fernández, Antonio Capitán y Carlos Martín en forma de dos minutos; Samuel Trives y Toni Malla mediante tarjeta amarilla y Pedro Martins mediante tarjeta roja tras tres exclusiones en forma de dos minutos.

Parciales: 2-3, 5-5, 7-10, 10-12, 13-14, 14-16 (descanso); 15-17, 18-19, 22-22, 25-24, 27-27 y 28-28 (final).

Incidencias: Partido de la 7.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Municipal El Plantío.

El Balonmano Servigroup Benidorm se impuso en La Albericia (Santander) ante el Blendio Sinfín por un ajustado 29-30 que permitió al equipo de la capital turística de la Costa Blanca sumar su cuarto triunfo consecutivo y, con él, confirmar de forma clara su condición de candidato al ascenso a la Liga Asobal al final de la presente temporada.

El líder, Fundación Agustinos Alicante, sufrió más de lo esperado para doblegar a un Cisne valiente, combativo y que rozó la épica en los últimos segundos. El marcador final (34-33) no solo refleja la igualdad, sino también la tensión, la polémica y la garra que se vivió en cada rincón del Pabellón Colegio San Agustín.

