Derbi de la #ComunitatDelHandbol en la Liga Guerreras Iberdrola

Este miércoles el Pabellón Esperanza Lag de Elche, acoge a las 20:00 horas el derbi de la #ComunitatDelHandbol de la Liga Guerreras Iberdrola entre el Atticgo Bm Elche y el Elda Prestigio.

Ambos equipos buscan afianzarse en la clasificación

El enfrentamiento entre Elche y Elda siempre es sinónimo de rivalidad, pasión y calidad sobre la pista. Ambos conjuntos alicantinos mantienen una historia compartida marcada por grandes momentos y una sana competencia que enriquece el balonmano de la Comunitat Valenciana. Este nuevo capítulo del derbi llega en un momento clave de la temporada, con los dos equipos buscando afianzarse en la clasificación y seguir sumando puntos ante un rival directo.

El Atticgo BM Elche, uno de los equipos más sólidos del campeonato, afronta el encuentro con el objetivo de mantener su fortaleza como local y hacer valer el empuje de su afición en el Esperanza Lag. Con un bloque compacto y experimentado, las de Joaquín Rocamora buscarán imponer su ritmo de juego desde el inicio y aprovechar la conexión entre su defensa intensa y su rápida salida al contraataque, una de las señas de identidad del conjunto ilicitano.

Por su parte, el Elda Prestigio llega dispuesto a dar la sorpresa y continuar demostrando su crecimiento en la competición. Bajo la dirección técnica de José Ignacio Prades, el equipo eldense ha mostrado un notable progreso en las últimas jornadas, combinando juventud y experiencia para plantar cara a cualquier rival.

En este derbi, la motivación será máxima: sumar puntos ante el vigente subcampeón de liga siempre es un reto y una oportunidad para seguir consolidando su proyecto en la élite.

Mucho más que deporte

Más allá del resultado deportivo, este derbi representa una auténtica fiesta del balonmano valenciano, una cita que pone en valor el talento y el trabajo que se realiza en los clubes de la Comunitat. Dos ciudades unidas por la pasión por este deporte, dos estilos de juego y una misma ilusión: ofrecer al público un espectáculo a la altura de la Liga Guerreras Iberdrola.

