El Atticgo Elche pierde el derbi ante el Elda Prestigio (18-23)

El Atticgo BM Elche pagó caro sus errores y perdió 18-23 ante el CBF Elda Prestigio en el pabellón Esperanza Lag. El equipo franjiverde comenzó el duelo dándole la vuelta al marcador en el primer parcial, pero el ritmo ofensivo y defensivo impuesto por el conjunto visitante fue una losa imposible contra la que luchar durante los sesenta minutos de partidos. El conjunto ilicitano, que se marchó dos goles abajo a vestuarios en el descanso, encadenó demasiados minutos sin ver portería en la reanudación para arrastrar una desventaja imposible de reconducir.

Primera mitad

El partido empezó con un ritmo vertiginoso y alternancia de poderes en el marcador. El CBF Elda Prestigio comenzó golpeando (0-2) por partida doble y el Atticgo BM Elche respondió con un enérgico parcial 3-0, sumado a dos paradas de Nicole Morales en los tres primeros minutos de partido, para voltear el luminoso (3-2). La reacción visitante no se hizo esperar, devolviendo el parcial 0-3 al conjunto ilicitano, para recuperar su máxima renta en el duelo (3-5) de dos tantos, para atravesar el minuto diez del duelo con superioridad sobre la pista; con un 7×6 que se le atragantó al conjunto local y que sería decisivo para el devenir del encuentro.

El Atticgo BM Elche recortaba distancias, pero el CBF Elda Prestigio se resistía a ver como su ventaja en el duelo quedase reducida y respondía (4-6). Las jugadoras de Joaquín Rocamora no encontraban el camino al gol, ante la férrea defensa eldense y la brecha se hacía más grande, alcanzado por primera vez en el encuentro los tres goles (4-7) de diferencia.El técnico del equipo ilicitano paraba el partido al borde del minuto catorce de juego (13:44) para intentar buscar soluciones a los problemas que el cuadro de José Ignacio Prades le estaba generando sobre el 40×20 del pabellón Esperanza Lag.

Las ilicitanas lo intentaban, pero Meriem Ezbida se hacía grande bajo palos poniendo candado a su portería, evitando cualquier atisbo de reacción franjiverde y haciendo mayor la ventaja de las suyas (4-8) en el partido. Tocaba remar contracorriente. Nicole Morales volvía a aparecer por partida triple en tres acciones consecutivas, y Rosa Armenteros y Jimena Laguna ponían en menos dos la remontada (6-8). Ambos equipos entraban en un duelo de imprecisiones y ninguno conseguía reducir su desventaja o ampliar su ventaja con la pérdida y el error como denominador común, llegando a acumular más de seis minutos los dos sin ver portería.

El duelo entraba en su último parcial con un CBF Elda Prestigio que conseguía romper la sequía anotadora del partido, recuperando su más tres, (6-9) pero el Atticgo BM Elche se cegaba de cara a portería, acumulando más de ocho minutos y medio sin anotar. Sólo el acierto de Nicole Morales, seis paradas, permitía a las franjiverdes sobrevivir y aferrarse al encuentro. Las ilicitanas conseguían reaccionar (8-9), dejando el duelo a la mínima expresión, pero su rival también respondía; para acabar llevándose el botín de forma parcial a vestuarios (9-11), tras un incómodo primer acto.

Segunda parte

La reanudación abrió más la herida. El Atticgo BM Elche tuvo que esperar más de seis minutos y medio para ver portería (6:39) y el CBF Elda Prestigio hizo sangre endosando un parcial 0-3 que ha dejado el marcador en cinco goles de distancia (11-16) y una sensación de impotencia impropia de las franjiverdes. Joaquín Rocamora buscó soluciones desde la pizarra, pero el bloqueo de sus jugadoras convirtió el duelo en un querer y no poder. Tanto que, las visitantes asestaron un nuevo golpe para, a veinte minutos para el final (40:47) dejar su visita en un 11-18 en contra.

El partido se ponía cuesta arriba y sólo la épica iba a poder dar una oportunidad a las ilicitanas. Diez minutos para el final (14-19), cinco minutos para el final (16-21). Misma desventaja, menos tiempo. Las ilicitanas lo intentaron, pero hoy no era el día; ni en un área ni en otra y así es muy difícil conseguir una remontada, aunque Joaquín Rocamora lo intentara de todas las formas posibles, y más aún lograr una victoria. El partido se fue consumiendo y apagando con un Atticgo BM Elche que no logró resolver sus problemas y la victoria voló a Elda (18-23).

Ficha técnica

Temporada 2025/2026 | Liga Guerreras Iberdrola

Jornada 7ª: Atticgo BM Elche-CBF Elda Prestigio

Fecha: Miércoles, 29 de octubre de 2025

Hora: 20:00 horas

Atticgo BM Elche (9+XX): Nicole Morales y Teresa Antón (porteras), Jimena Laguna (1), Paula Agulló (1), Lisa Oppedal (2), Patricia Méndez (2), Lucía Calleja, Clara Gascó (1), Zaira Benítez, Esther Martín-Buro (1), Paola Bernabé (1), Vanessa Rubio (2), Lidia Trinidad Bomabá, Rosa Armenteros (2), Carmen Figueiredo (2), Noelia Solla (3).

CBF Elda Prestigio (11+XX): Virginia Fernández y Meriem Ezbida (porteras), Lucía García, Lora Sarandeva (1), Sol Azcune, Agda Rafaela (4), Malena Valles (9), Emiliana Heilmann (1), Julia Terrado, Elena Cuadrado (1), María Rodríguez, Maddi Bengoetxea (2), Claudia Martínez (1), Paula Lluch (2), Marina González (2), Aitana Pastor.

Árbitros: Adrián Aroca Vidal y Vlad Virgil Cocinschi (Comité valenciano). Excluyeron a Vanessa Rubio y Noelia Solla por parte del Atticgo BM Elche y a Lora Sarandeva (2), Sol Azcune y Emiliana Heilmann por parte del CBF Elda Prestigio. No mostraron tarjetas amarillas.

Delegada de mesa: María del Carmen Manchado López.

Cronometradores y anotadores: Joaquín Ribes Ribes y Salvador Nicolau Torregrosa Alcayde.

Pabellón: Esperanza Lag (Elche) ante 300 espectadores.

Televisión: CBM Elche TV

Streaming: www.cbmeche.es/directo/

Parciales cada cinco minutos: 3-3 / 3-5 / 4-7 / 6-8 / 6-8 / 9-11 (descanso) 9-13 / 11-17 / 13-19 / 14-19 / 16-21 / 18-23 (final).

Valoraciones

Así fue el partido del Balonmano Morvedre

Resultados y clasificación Liga Guerreras Iberdrola

Resultados de la jornada 8. / RFEBM