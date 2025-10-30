La nueva hornada de Hispanos se doctora ante Suecia

Los Hispanos se han impuesto a Suecia en el primero de los amistosos de la semana internacional por 30-34. La nueva hornada del balonmano español ha sido protagonista en un encuentro en el que la pegada ofensiva ha sido clave, junto a unos grandes minutos en el avanzado de Ian Barrufet. El sábado, segunda prueba.

MARCOS FIS E IBAN BARRUFET LLEVAN A ESPAÑA A OTRO NIVEL

Si algo se tenía por seguro para estos dos partidos amistosos en Suecia era que la rival estaba a la altura de los mejores, y no tardaron en demostrarlo en la pista del Saab Arena. Los Hispanos tuvieron que esgrimir su mejor versión para dominar en los primeros 30 minutos, fruto de la gran capacidad goleadora.

Golpeó pronto el equipo dirigido por Jordi Ribera, apoyándose en los goles de Dani Fernández e Imanol Garciandia. Atacando en situaciones de superioridad vaciando la portería, España encontraba lanzamientos cómodos, y su gran efectividad dejaba la primera gran ventaja en el 3-7 en apenas nueve minutos. No todo era la ofensiva, pues una brillante actuación -una vez más- de Ian Barrufet en la defensa de avanzado marcaba la incapacidad de los rivales de construir y lanzar cómodamente en ataque. Tras tiempo muerto de Michael Apelgren mejoró la selección sueca, sobre todo a través de un inspirado Felix Claar. No obstante, fue Nikola Roganovic quien puso en aprietos a la Selección española, llevando la ventaja hasta el 10-13 en el minuto 22 y obligando a Jordi Ribera a parar el partido.

Ajustó el técnico de Sarrià de Ter, puso a Marcos Fis y Mario Nevado en pista, y la ventaja cogió velocidad crucero para ir creciendo con el paso de los minutos. El descaro de los dos laterales de los Hispanos llevó a que el descanso llegara al Saab Arena con un prometedor 15-19.

SUECIA CRECIÓ, PERO LOS HISPANOS SUPIERON CERRARLO

Suecia no se quedó de brazos cruzados a la vuelta del paso por vestuarios. Aunque se replicó el inicio de la primera mitad, con los Hispanos lanzados a por la victoria con un 3-0 de parcial, el equipo de Michael Apelgren no bajó los brazos. Acción a acción fueron creyendo en la remontada, pese a verse abajo 19-26 en el minuto 41.

La aparición goleadora de los debutantes Natan Suárez y Pablo Urdangarín fueron decisivas para mantener a España arriba, pues la selección sueca comenzó a apretar. Lukas Sandell, Felix Claar y Max Darj fueron, poco a poco, disminuyendo diferencias para apretar el encuentro en el 26-28 a falta de 12 minutos para el final.

Pese al ambiente de un Saad Arena lleno y de medirse a Suecia en su terreno, los Hispanos no se amedrentaron y demostraron carácter para cerrar el partido. Ni la roja sobre Kauldi Odriozola alteró los planes de la selección española, que supo aguantar esa diferencia aferrándose a la capacidad defensiva del equipo. Ni cuando Felix Möller puso el 30-32 a falta de dos minutos y medio se vio un ápice de dudas en los pupilos de Jordi Ribera, quienes cerraron el partido con goles de Ian Barrufet y Natan para el definitivo 30-34.

Victoria de carácter del equipo nacional español, que muestra al mundo que la nueva hornada de los Hispanos está preparada para competir a primer nivel. El sábado, a las 17:30h., se disputará el segundo round entre ambos equipos, con el Volvo CE Arena emplazamiento para poner a prueba a estos nuevos Hispanos.

JORDI RIBERA: “ES JUSTO EL RESULTADO Y HEMOS HECHO UN GRAN PARTIDO”

El seleccionador nacional hizo una primera valoración de la victoria de España sobre Suecia: “Desde los primeros minutos hasta el final hemos dominado el marcador. Con un equipo ya bastante hecho y contra un equipo que de alguna manera estaba jugando con todo el grupo. En la primera parte hemos jugado muy bien en defensa y en ataque. En la segunda parte hemos tenido un momento que hemos fallado algunos lanzamientos y hemos perdido algún balón que ha permitido que ellos pudiesen acercarse en el marcador. Pero bueno, yo pienso que es justo el resultado. Y creo que hemos hecho un gran partido. Han podido jugar todos los jugadores, han entrado en pista, que eso también es un elemento importante. Y además de hacerlo, lo han hecho con calidad. La verdad es que contento con los entrenamientos y mucho más contento con el partido, por la entidad del rival y por el nivel que hemos hecho, tanto en defensa como la fluidez que hemos tenido en ataque”. “Esto es un equipo. Yo creo que el equipo ha estado bien. Cada uno ha aportado en su materia. Y los que han salido nuevos, lo han hecho con desparpajo, con ilusión y con garra”, comentaba Jordi Ribera sobre el acople de los cuatro debutantes.

Para cerrar, el técnico de Sarrià de Ter valoró lo que espera de sus jugadores para el próximo sábado: “Nosotros tenemos que quedarnos con lo positivo, que es la victoria y lo que se ha visto dentro del campo. Y ahora, como siempre, esto es muy largo. Mañana entrenaremos y prepararemos el partido del sábado. Y el partido del sábado seguro que será diferente al de hoy”.

PABLO URDANGARÍN: “SIENTO QUE ME HE QUITADO UN PESO DE ENCIMA”

El lateral de los Hispanos, que hoy hacía su debut, ha valorado cómo se ha sentido al vestirse por primera vez la elástica de la absoluta: “Pues siento que me he quitado un peso de encima, pero lo he disfrutado al máximo. Mis compañeros me han ayudado a jugar tranquilo, a jugar bien, cómodo… Ya tengo ganas del sábado”.

“Debutar contra Suecia, una de las grandes selecciones de balonmano, pues también es un honor bien alto. Entonces, ya con ganas del sábado y a seguir jugando bien. Yo creo que Jordi nos ha llamado por algo y estamos aquí para hacernos un hueco y seguir representando a España a nivel internacional”, valoraba Pablo Urdangarín sobre la importancia de su debut y de los jugadores jóvenes en esta selección nacional