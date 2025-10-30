La Puerto Cup convertirá a Sagunt en el epicentro del balonmano base

Sagunt se prepara para vivir una experiencia deportiva sin precedentes. Del 26 al 30 de diciembre, la ciudad acogerá la Puerto Cup 2025, un torneo internacional que reunirá equipos desde alevines hasta juveniles de las distintas comunidades autónomas y de varios países europeos.

La elección de Sagunt no es casual. La localidad, con una gran tradición deportiva y una firme apuesta por el deporte base, se ha convertido en un referente tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel nacional. Sus instalaciones, su clima, su ubicación estratégica -a pocos kilómetros de València- y su espíritu acogedor la convierten en el escenario ideal para una cita de esta magnitud.

El torneo se disputará en diferentes pabellones del municipio, entre ellos el Ovni, el Pabellón Puerto Sagunto, el René Marigil -pabellón del Club Balonmano Morvedre, que milita en la Liga Guerreras Iberdrola-, el Pabellón José Veral y otras instalaciones deportivas cercanas, todas ellas adaptadas y equipadas para acoger encuentros de alto nivel. La organización prevé reunir a más de 800 jugadores y jugadoras, junto a entrenadores, árbitros y más de 2.000 acompañantes, entre familiares y aficionados. Este flujo de visitantes convertirá la cita en un importante motor económico para la ciudad, especialmente en el sector hotelero, hostelero y comercial.

Los equipos participantes llegarán a la ciudad el 26 de diciembre y ese mismo día tendrá lugar la ceremonia de apertura, que promete ser un espectáculo vibrante donde los equipos participantes desfilarán en un recorrido por toda la ciudad. Los días posteriores 29 se jugarán los partidos de fases de todas las categorías y el día 30 se celebrarán todas las finales, siendo la entrega de trofeos después de cada final.

Este torneo aspira a consolidarse como uno de los más importantes del calendario internacional del balonmano base. Está previsto que participen equipos procedentes de España y de otros países europeos, lo que enriquecerá el nivel competitivo y permitirá un intercambio cultural y deportivo muy especial.

La convivencia entre jugadores de diferentes nacionalidades será uno de los pilares del torneo. Durante esos días, Sagunt se transformará en un auténtico punto de encuentro entre jóvenes promesas, entrenadores y familias de todo el mundo, un espacio donde el deporte servirá como lenguaje universal.

Celebrar la Puerto Cup en diciembre convierte al torneo en la mejor manera de despedir el año: una combinación perfecta entre deporte, amistad y espíritu festivo. Además, Sagunt ofrecerá una amplia oferta cultural y gastronómica para los visitantes, con rutas por el casco histórico, el teatro romano y el puerto marítimo, que permitirán a los asistentes conocer la esencia de la ciudad.

Por último, uno de los compromisos clave de la organización será la sostenibilidad. De este modo, la Puerto Cup 2025 incorporará medidas para reducir su huella ecológica: se eliminarán los plásticos de un solo uso, se fomentará el uso de botellas reutilizables y se promoverá el reciclaje en todas las instalaciones. Además, se incentivará el uso del transporte compartido y se pondrán en marcha servicios de lanzadera entre los pabellones, hoteles y puntos principales de la ciudad.