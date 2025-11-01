El Fertiberia mantiene su condición de invicto en Port de Sagunt

Nueva victoria (28-21) del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto en el Pabellón Port de Sagunt y ya van cuatro de cuatro como locales, en el día de hoy ante el Confía Balonmano Base Oviedo en la 8ª jornada de la División de Honor Plata Masculina.

El siete inicial de Toni Malla contaba con la novedad de Jakob Pelko en el extremo derecho tras las molestias físicas que arrastraba en las últimas semanas. Hasta el minuto cuatro no llegaron los primeros goles de ambos conjuntos. Un parcial de 4-0 favorable a los de casa hacía que se pasara del 0-1 al 4-1, apoyados en las paradas de Juani Villarreal bajo palos y hasta cuatro goleadores diferentes en ataque. Las transiciones ofensivas estaban comandadas por Antonio Capitán. El 6-2 del minuto 10 obligó a Daniel Bandrés a pedir el primer tiempo muerto del partido. Un tiempo muerto que no solucionó algunos de los problemas de sus jugadores, como el de la anotación, estuvieron varios minutos estancados en solo dos tantos.

En el minuto 18 llegó la máxima renta a favor de los rojiblancos con el +8 (11-3). Dicha renta permitió a Toni Malla empezar a rotar, contando con minutos todos los jugadores convocados, con la única excepción de Dani Martínez en la portería. Los visitantes recortaron mínimamente las diferencias en el luminoso con las dianas de Elián Goux desde los lanzamientos de siete metros. Un mero espejismo, ya que los porteños volvieron a alcanzar el +8 casi de manera inmediata. La gran defensa de los valencianos hizo que los de la capital de Asturias no llegaran a las dos cifras en el marcador al finalizar los primeros treinta minutos (16-8).

Segunda parte

El intercambio de goles que se vio tras la salida del túnel de vestuarios favorecía a los intereses de los locales. Además, llegó la segunda exclusión en forma de dos minutos a Elián Goux, la principal baza ofensiva de los ovetenses. El atasco y la falta de ideas en ataque de sus pupilos propició el tiempo muerto de Toni Malla en el minuto 39 con el 18-13, que surtió efecto, ya que antes de llegar al minuto 45 regresó la máxima de +8 (23-15), liderada por un Juani Villarreal que seguía muy acertado.

Pese a que ambos equipos levantaron un poco el pie del acelerador, la mayor ventaja a favor de todo el encuentro se dio con el +9 (24-15) en el minuto 48. Los últimos minutos fueron prácticamente un trámite, ya que la distancia resultaba insalvable. Una exclusión a Gonzalo Pérez a falta de dos minutos para la conclusión provocó que Confía Balonmano Base Oviedo maquillara ligeramente el resultado final, que fue de 28-21.

Próximo partido, en la Copa

El próximo miércoles día 5 a partir de las 20:00 horas, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto volverá a jugar como local, pero cambiando de competición. Disputará la primera eliminatoria de la Copa de S. M. el Rey 2026 en una eliminatoria a partido único frente a un rival de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, como será el BM Caserío Ciudad Real.

Derbi autonómico aplazado

Por otra parte, el partido que debía medir esta jornada a los otros dos equipos valencianos en la categoría, el BM Servigroup Benidorm y el Fundación Agustinos Alicante, se aplazó hasta el próximo 19 de noviembre a las 20:00.