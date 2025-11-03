Jornada negra en la Liga Guerreras Iberdrola

La novena jornada de la Liga Guerreras Iberdrola trajo tres derrotas para los equipos de la Comunidad Valenciana. El Atticgo Elche cedió en casa ante el Rocasa Gran Canaria por 15-25; el Balonmano Morvedre cayó en su visita al Caja Rural Aula Valladolid por 34-26 y el Elda Prestigio no pudo con el Super Amara Bera Bera (27-31).

Así fue el partido del Atticgo Elche

Dos equipos aspirantes a los puestos de play-offs se enfrentaron en el Esperanza Lag en este fin de semana, y fue toda una pesadilla de Halloween para AtticGo Elche. El conjunto ilicitano sufrió una dura derrota ante Rocasa Gran Canaria por 15-25, en un partido en el que las pupilas de Joaquín Rocamora se marcharon al descanso con sólo cuatro goles anotados. Linnea Sungholm, gran artillera de las canarias para certificar que los dos puntos volaran a las islas.

Ficha técnica

Jornada 9ª: Atticgo BM Elche-Rocasa Gran Canaria

Atticgo BM Elche (4+11): Nicole Morales y Teresa Antón (porteras), Jimena Laguna (1), Paula Agulló (2), Lisa Oppedal, Patricia Méndez (1), Clara Gascó (1), Zaira Benítez (2), Esther Martín-Buro, Paola Bernabé (2), Vanessa Rubio (1), Lidia Trinidad Bomabá, Rosa Armenteros (1), Carmen Figueiredo (4), Noelia Solla.

Rocasa Gran Canaria (11+14): Lourdes Guerra (1) y Silvia Navarro (porteras), Linnea Sundholm (8), Almudena Rodríguez (1), Martina Lang (3), Larissa Da Silva (2), María Correia, Maja Portillo, Michaella Bocchieri, María Zaldúa (5), Yassira Ramírez (1), Ana Medina (1), Ada Aparicio (1), Eider Poles (2).

Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián y Jesús Álvarez Menéndez (Comité valenciano). Excluyeron a Patricia Méndez, Zaira Benítez y Carmen Figuereido, además de a Joaquín Rocamora, por parte del Atticgo BM Elche y a María Zaldúa y Eider Poles (2), por parte del Rocasa Gran Canaria. Mostraron tarjeta amarilla a la visitante Martina Lang.

Delegado de mesa: Raúl García Jiménez

Cronometradoras y anotadoras: Jesús Martínez González y Federico Benito Torres

Pabellón: Esperanza Lag (Elche) ante 300 espectadores.

Televisión: CBM Elche TV

Streaming: www.cbmeche.es/directo/

Parciales cada cinco minutos: 1-1 / 1-2 / 1-4 / 2-7 / 3-8 / 4-11 (descanso) 5-14 / 6-17 / 8-17 / 10-21 / 13-23 / 15-25 (final).

Derrota del Balonmano Morvedre

Caja Rural Aula Valladolid no dio opción a Club Balonmano Morvedre, a quien derrotó con un contundente 34- 26. El conjunto de Sagunto no encontró el ritmo de juego fuera de casa y fue superado por un rival que dominó desde el primer momento. "Hemos vuelto a hacer treinta minutos muy malos en ataque, en defensa, en concentración... Quizás ahora toca asumir que hay que cambiar algo para que esta dinámica mejore, sobre todo fuera de casa, que nos está costando mucho", reconoció el entrenador Manu Etayo.

La crónica del Elda Prestigio - Super Amara Bera Bera

El Elda Prestigio sale de los ocho primeros tras caer en casa por 27-31 ante Super Amara Bera Bera. El actual campeón liguero sufrió en el Florentino Ibáñez para sumar los dos puntos, en un clima de máxima igualdad que se rompió en los últimos minutos cuando sacó ese gen ganador el equipo de Imanol Álvarez. Los nueve goles de Elke Karsten, gran aval de las donostiarras para seguir en los más alto de la clasificación.

Resultados y clasificación

Resultados. / RFEBM