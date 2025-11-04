El Horneo EÓN Alicante incorpora al lateral derecho Javier Borragán

El Horneo EÓN Alicante ha anunciado este martes la incorporación a su plantilla del lateral derecho Javier Borragán, quien militó la pasada temporada en el Bada Huesca.

Trayectoria

El jugador asturiano de 36 años ha competido durante gran parte de su carrera en equipos franceses como Tremblay, Handball, Cesson Rennes Métropole, Nancy Handball y US Creteil, además del Benfica en Portugal.

Borragán, formado en la cantera del San Antonio, también compitió en España en equipos como Bidasoa y Anaitasuna.

Declaraciones

El nuevo jugador del Horneo EÓN Alicante ha afirmado a los medios del club que afronta esta nueva etapa "con mucha ilusión".

"Tengo muchas ganas de llegar a Alicante, de trabajar, entrenar con mis compañeros y aportar lo máximo para ir sumando puntos", aseguró el jugador, que definió el proyecto de la entidad como "interesante en una ciudad como Alicante y en una provincia histórica del balonmano español".

El nuevo técnico del equipo, Roi Sánchez, aseguró que Borragán aportará "experiencia en las dos áreas. Es un jugador que destaca por su lanzamiento y su estabilidad tanto en ataque como en defensa", apostilló el entrenador, que espera contar con su nuevo jugador en los próximos días.