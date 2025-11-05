Lucía Prades y Paula Arcos, en la prelista de Las Guerreras para el Mundial

Las jugadoras de la Comunidad Valenciana Lucía Prades y Paula Arcos han sido convocadas por el seleccionador nacional, Ambros Martín para formar parte del equipo nacional en la Posten Cup y el posterior Campeonato del Mundo 2025. Esta lista, formada por 18 jugadoras, viajará a Noruega para disputar la copa preparatoria, tras la que saldrá el grupo definitivo de 16 o 17 nombres presentes en la cita mundial. En ella aparecen también dos jugadoras de equipos de la Comunitat de l'Esport: Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio) y Lisa Oppedal (AtticGo Elche). "Después del torneo elegiremos las jugadoras que creamos convenientes para disputar el Mundial. Iremos con 16 o 17 jugadoras, dependiendo un poco de la situación", destacó el seleccionador en declaraciones facilitadas por la RFEBM, para añadir: "Lo importante es evitar lesiones en el último momento y que las jugadoras mantengan ese estado de forma, y si fuera posible, poder entrar en plan competitivo".

Concentración y calendario

La selección española Absoluta femenina se concentrará en Madrid los días 17 y 18 de noviembre, donde realizarán sesiones de entrenamiento en la Universidad Francisco de Vitoria antes de emprender su viaje a Bergen (Noruega) el miércoles 19. Allí, disputarán la Posten Cup, un torneo preparatorio que acogerá el Sotra Arena de Straume (Noruega) entre los días 20 y 23 de noviembre. España se verá las caras contra las selecciones de Noruega, Serbia y Hungría en tres partidos que servirán de puesta a punto para la cita mundialista.

El seleccionador nacional Ambros Martín, destacó que la preparación para el Mundial será "bastante corta, con muy pocos entrenamientos". Señaló que el cuerpo técnico se apoyará en el trabajo realizado durante las últimas concentraciones: "Nos valdrá todo el trabajo realizado en las dos últimas actividades del equipo nacional, tanto en Eslovaquia como en los partidos de clasificación para el Europeo, y es con eso que contamos".

Finalmente, el martes 25 se desplazarán a Trier (Alemania), donde afrontarán la primera fase del Campeonato del Mundo los días 26, 28 y 30 en el SWT Arena ante Paraguay, Islas Feroe y Montenegro, respectivamente. La continuidad en la competición dependerá de los resultados de esta Preliminary Round. En caso de superar la primera prueba, el equipo se desplazará a Dortmund (Alemania) para jugar la Main Round. "Nuestra idea, nuestro objetivo, es ir fase a fase. Queremos, evidentemente, mejorar los resultados de competiciones anteriores, fuesen Europeos o Mundiales. Nuestro objetivo va a estar focalizado, fundamentalmente, en ir centrándonos en cada uno de los partidos que vayamos a disputar únicamente en nosotras y tratar de hacer y dar lo mejor de nuestras capacidades", dijo Ambros Martín.

Convocatoria

Portería | Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera)

| Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), (Super Amara Bera Bera) Central | Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin)

| Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin) Lateral Derecho | Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio)

| (CS Gloria 2018 Bistrita), María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Lateral Izquierdo | Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera)

| Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera) Extremo Derecho | Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

| Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) Extremo Izquierdo | Lisa Oppedal (AtticGo Elche) , Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe)

| , Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe) Pivote | Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita), Lysa Tchaptchet (Odense Handbold)

Calendario de la Posten Cup

20/11/2025 – 18:15 h | Noruega – España

22/11/2025 – 14:00 h | Serbia – España

23/11/2025 – 14:00 h | Hungría – España

Calendario de la primera fase del Campeonato del Mundo 2025