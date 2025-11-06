El Fertiberia Puerto Sagunto sorprende al BM Caserío Ciudad Real en la Copa del Rey

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto da una de las sorpresas de la primera eliminatoria a partido único de la Copa S. M. El Rey 2026 tras superar de manera clara al BM Caserío Ciudad Real por 30-20 en el Pabellón Port de Sagunt.

Primera parte

Con el cambio de competición, Dani Martínez regresaba a la titularidad bajo palos en lugar de Juani Villarreal, quien lo venía haciendo durante varias jornadas consecutivas en la liga regular. Del 0-1 se pasó rápidamente al 2-1 con la conexión entre Matheus de Novais y Alex Pozzer. Debido a varias imprecisiones, el 3-3 se mantuvo varios minutos en el luminoso. Los goles visitantes llegaban por medio de un enchufado Víctor Morales en el puesto de central y un Jorge Romanillos que encontraba francas posiciones en la defensa central rojiblanca. Ante el mínimo atisbo de escapada de los ciudadrealeños, Toni Malla pidió su primer tiempo muerto del encuentro apenas llegados a los diez primeros minutos con 4-5.

Poco tardó Santi Urdiales en detener el duelo también, y es que lo hizo pese a ir por delante (5-6) en el minuto 15. Las tablas volvían a aparecer con el 6-6. Los de Castilla-La Mancha rotaban su siete inicial salvo en la portería. La primera exclusión en forma de dos minutos (David García) se produjo en el minuto 22, y los de amarillo la aprovecharon para subir su defensa, pero sin sacarle rédito alguno a la superioridad numérica. Los locales en cambio, sí que le sacaron rédito a una doble superioridad numérica a partir del minuto 25, pasando del 7-8 al 11-10, un tanteador bajo este último con el que se llegó al descanso.

Segunda parte

La salida del túnel de vestuarios no podía empezar peor, con la exclusión a Jakob Pelko, pero resultó ser todo lo contrario. Un parcial de 5-0 con los porteños corriendo más que en la primera mitad, llevó a Santi Urdiales a solicitar su segundo tiempo muerto en el minuto 34 con el 16-10. La segunda exclusión a Javi Domingo no ayudaba en sus intereses, y se iba a complicar más todavía, sumándose la de Santi Urdiales por protestar, dejando de nuevo un escenario de doble superioridad numérica para los de casa, lo que condujo a un abultado +7 (18-11 y 19-12). Si las cosas funcionaban ya de por sí tanto en ataque como en defensa, Dani Martínez se sumó a la fiesta con múltiples intervenciones. El +8 (20-12), +9 (22-13) y finalmente el +10 (23-13) del minuto 40, dejaron sin tiempos muertos a falta de veinte minutos a Santi Urdiales, que veía cómo se le escapaba la eliminatoria.

Ya a la desesperada, los de la Liga Nexus Energía Asobal intentaron la remontada atacando sin portero, pero sin éxito. Dani Martínez convirtió dos tantos de portería a portería, por lo que decidieron volver a atacar en igualdad numérica. La distancia era insalvable llegando a los minutos finales, por lo que Toni Malla decidió dar minutos a dos jugadores del filial de Primera Nacional que entraron en convocatoria, como fueron los casos de Rodrigo Alba y Marcos Castañeda. Un día más, la defensa funcionó, dejando a un rival de la máxima categoría del balonmano español en tan solo 22 dianas. El resultado final fue de 30-20, demostrando nuevamente que el Pabellón Port de Sagunt es un fortín, con cuatro victorias en los cuatro partidos disputados hasta la fecha en la competición, a la que este miércoles se ha sumado también la de la Copa S. M. El Rey 2026.

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto descansará este fin de semana en la División de Honor Plata, ya que la visita al Trops Málaga de la 9ª jornada, tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre a partir de las 19:00 horas, un aplazamiento debido a los compromisos internacionales tanto de su primer como de su segundo entrenador, Chispi Vázquez y Micri Rueda respectivamente, como de su jugador Alberto Castro. Por ello, el próximo compromiso volverá a ser en el Pabellón Port de Sagunt, ante el Balonmano Soria, el sábado 15 a partir de las 18:30, correspondiente a la décima jornada de Plata.

Ficha técnica

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (30): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Paco Ruiz (1), Rodrigo Alba (-), Jakob Pelko (2), Dani Martínez (2), Pozzer (5), Arnau Fernández (3), Gonzalo (-), David García (-), Matheus de Novais (4), Serradilla (3), Capitán (4), Zungri (2), Carlos Martín (3), Teixidor (1).

BM Caserío Ciudad Real (20): Santiago Giovagnola (-), Sergi Mach (3), Franco Mendive (3), Juan Lumbreras (-), Alonso Moreno (-), Jorge Romanillos (3), Víctor Morales (4), Adrián Trancón (1), Javier Domingo (-), Ángel Pérez de Inestrosa (-), Pablo Mínguez (2), Álvaro Morales (-), Sergio Casares (-), José Andrés Torres (2), Juan Gull ().

Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián y Jesús Álvarez Menéndez.

Exclusiones: Javier Domingo por partida doble, Jakob Pelko, Alex Pozzer, Arnau Fernández, David García, Santi Giovagnola, Pablo Mínguez y Santi Urdiales en forma de dos minutos y Javier Ortíz mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 2-2, 4-4, 5-6, 6-7, 7-8, 11-10 (descanso); 16-11, 21-13, 24-15, 26-17, 29-19 y 30-20 (final).

Incidencias: Partido de la primera eliminatoria a partido único de la Copa S. M. El Rey 2026, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente.

Primera eliminatoria

La temporada 2025/2026 en la Copa de S. M. el Rey echó a andar este martes, 4 de noviembre, con la primera eliminatoria del torneo copero. Una ronda que pondrá en liza a 24 equipos pertenecientes a la División de Honor Masculina y a la División de Honor Plata Masculina, y que finalizará el próximo 26 de noviembre con el Trops Málaga vs Servigroup Hoteles Benidorm.

El Fundación Agustinos Alicante cayó derrotado por 33-35 ante el Frigoríficos del Morrazo.

La primera parte mostró dos conjuntos valientes e igualados que se marcharon al paso por vestuarios con un marcador ilusionante de 19-20 favorable al conjunto gallego. David Jiménez, que terminó con 10 goles, estaba siendo un completo quebradero de cabeza para los defensores visitantes y la emoción marcó la primera media hora de partido.

Al final, la experiencia jugó un papel decisivo en el desarrollo del partido y el Frigoríficos del Morrazo decantó la balanza en su favor para avanzar una ronda más en la Copa del Rey. Sin embargo, el conjunto alicantino dejó una gran imagen ante un conjunto de Asobal.

Consulta TODOS LOS RESULTADOS de esta primera ronda de la COPA DEL REY.