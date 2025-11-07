Elda Prestigio y Atticgo Elche volverán a cruzarse en la segunda ronda de la Copa de la Reina

Los equipos de la Comunidad Valenciana ya conocen a sus rivales en la segunda ronda de la Copa de la Reina, tras el sorteo desarrollado en las instalaciones de la Real Federación Española de Balonmano. Los horarios quedan pendientes de definir por los equipos.

Elda Prestigio y Atticgo Elche, como hace un año, volverán a cruzarse en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, mientras que el Balonmano Morvedre recibirá en su pista al Atlético Guardés.

Esta segunda eliminatoria, previa a la fase final, se disputará a partido único en la pista del conjunto eldense y del valenciano el próximo 4 de febrero.

Precedentes

El partido entre los dos máximos representantes del balonmano femenino alicantino tiene precedentes recientes, ya que el conjunto eldense dio la sorpresa el pasado mes de enero al tumbar al Atticgo Elche (20-15).

Además, el Elda Prestigio, dirigido por el ex técnico del Elche, José Ignacio Prades, también se impuso hace apenas diez días en la pista ilicitana (18-23) en encuentro correspondiente a la Liga Guerreras Iberdrola.

Morvedre, por su parte, se enfrenta a uno de los clásicos de la competición, campeón de la liga regular el pasado curso y acostumbrado a pelear por los títulos hasta el final.

Hacia la fase final

Los dos ganadores de estos partidos, junto a los vencedores de las otras cuatro eliminatorias, disputarán la fase final del torneo, para la que ya están clasificados el Super Amara Bera Bera como vigente campeón, y el subcampeón, Replasa Beti-Onak, al coincidir el equipo campeón y organizador.