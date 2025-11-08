El Atticgo Elche toma ventaja en Europa tras imponerse al Gjorche Petrov (19-16)

El Atticgo Elche dio este sábado un paso importante en su camino europeo. El equipo ilicitano se impuso al Gjorche Petrov-WHC AD Skopje por 19-16 en el partido de ida de la tercera ronda de la EHF Copa Europea, disputado en el Sport Center Jane Sandanski de la capital macedonia. Con este resultado, las jugadoras de Joaquín Rocamora afrontarán el duelo de vuelta con una ligera pero valiosa ventaja. Un encuentro que se disputará este domingo en el mismo escenario.

Tras varias semanas complicadas en la Liga Guerreras Iberdrola, el conjunto franjiverde volvió a reencontrarse con su mejor versión. A pesar de las dificultades que plantea jugar lejos de casa y ante un rival rocoso, las ilicitanas demostraron solidez defensiva, concentración y un gran compromiso colectivo durante los sesenta minutos.

Reacción y madurez en un duelo exigente

El partido comenzó con un ritmo alto y un intercambio constante de acciones ofensivas. El Atticgo Elche, muy ordenado en defensa, consiguió neutralizar las principales armas del Gjorche Petrov y marcharse al descanso con una ventaja de dos goles (9-7). El trabajo defensivo y la intensidad en la retaguardia fueron determinantes para mantener a raya a las locales en la primera mitad.

Sin embargo, el encuentro cambió de guion tras el paso por vestuarios. El conjunto macedonio aprovechó un par de pérdidas en ataque y mejoró su efectividad, llegando incluso a colocarse por delante en el marcador (12-13). En ese momento, las de Rocamora tiraron de carácter y experiencia internacional para frenar la reacción rival y recuperar el control del juego.

Vanesa Rubio, con cuatro tantos, lideró la ofensiva ilicitana, bien secundada por Jimena Laguna y Lisa Oppedal, autoras de tres goles cada una. El acierto de las tres en los momentos decisivos resultó clave para que el conjunto español recuperara la iniciativa y cerrara el partido con una renta de tres tantos que puede ser determinante en la eliminatoria. Al término del encuentro, el técnico Joaquín Rocamora destacó la importancia del trabajo colectivo y la mentalidad del grupo, y quiso poner en valor la entrega de sus jugadoras: “Estoy muy orgulloso del esfuerzo que hemos hecho. Nos hemos adaptado y hemos competido muy bien”.

La vuelta, una final anticipada

El segundo encuentro entre Atticgo Elche y Gjorche Petrov-WHC AD Skopje se disputará este domingo, también en el Sport Center Jane Sandanski. El conjunto español defenderá una renta de tres goles (19-16) con el objetivo de certificar su clasificación para la siguiente ronda de la EHF European Cup, un torneo en el que el club ilicitano busca consolidar su crecimiento y seguir ganando experiencia internacional. La eliminatoria se presenta abierta, pero el Atticgo Elche ha demostrado tener los argumentos suficientes para mantener la ventaja. Si logra repetir la solidez defensiva mostrada en la ida y mejorar su acierto ofensivo, el equipo de Rocamora podrá firmar una nueva gesta europea y continuar su aventura en el continente.

Con esta victoria, el conjunto franjiverde recupera la confianza y las buenas sensaciones, justo cuando más lo necesitaba. El reto ahora es culminar el trabajo en la vuelta y seguir demostrando que el Atticgo Elche está preparado para competir con los mejores en Europa.