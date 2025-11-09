El Atticgo Elche se impone en Skopje (19‑25) y sella la eliminatoria

El Atticgo Elche ha completado una actuación convincente en la vuelta de la tercera ronda de la EHF European Cup, al imponerse por 19‑25 al HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje en Macedonia del Norte. Tras la victoria conseguida en la ida, las franjiverdes no dejaron margen a la sorpresa y dominaron el encuentro de principio a fin, asegurando su pase a los octavos de final con solvencia y autoridad.

Dominio desde el inicio

El equipo dirigido por Joaquín Rocamora arrancó con intensidad y concentración máxima, imponiendo un ritmo alto desde los primeros minutos. La defensa estuvo muy sólida, dificultando la circulación de balón del equipo local y forzando pérdidas que el Elche transformaba en goles rápidos. Este planteamiento permitió a las ilicitanas abrir una ventaja significativa que se tradujo en un 10‑16 al descanso.

Durante la primera mitad, el ataque del Elche fue fluido y eficaz, combinando jugadas rápidas con tiros desde el perímetro y penetraciones constantes. Jimena Lagunas destacó como máxima anotadora con cuatro goles, pero el equipo completo mostró coordinación y equilibrio, con aportaciones de todas las jugadoras en ataque y en defensa.

Control y cierre en la segunda parte

Tras el descanso, el Elche mantuvo la concentración y gestionó la ventaja sin sufrir sobresaltos. La circulación de balón siguió siendo rápida y precisa, y la defensa continuó siendo la clave para impedir cualquier intento de remontada por parte del Skopje. Cada ataque local era contestado con respuestas rápidas y bien organizadas, lo que permitió a las franjiverdes controlar el marcador hasta el final.

La arenga de Joaquín Rocamora con sus jugadoras / Atticgo Elche

Con un parcial final de 19‑25, el Atticgo Elche demostró superioridad en todos los aspectos del juego. La victoria refleja no solo la calidad individual de jugadoras como Lagunas, sino también el trabajo colectivo y la capacidad del equipo para mantener el nivel durante los 60 minutos. La eliminatoria queda cerrada con un doble triunfo que confirma la eficacia del conjunto ilicitano en la competición europea.