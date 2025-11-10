Elda Prestigio y Morvedre acariciaron el triunfo en la 10ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola

La décima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola trajo dos disputados partiedos para los equipos de la Comunidad Valenciana. El Elda Prestigio perdió por 26-24 en su visita al poderoso Rocasa Gran Canaria, mientras que el Balonmano Morvedre cedió por 24-25 ante el Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

La crónica del Elda Prestigio

El Elda Prestigio plantó cara hasta el final al Rocasa Gran Canaria. Las blanquiazules de José Ignacio Prades volvieron a tener un mal inicio de primera parte (6-2) en el minuto 10. El técnico petrerí se vio obligado a pedir tiempo muerto en el minuto 16 (9-4). Pero lejos de acercarse en el marcador las locales conseguían su mayor renta (12-4) minuto 20. Sin embargo una muy buena reacción de las leonas, con 5 goles de Júlia Terrado se llegaba al descanso con un resultado esperanzador (13-11).

El inicio de la segunda parte fue más igualado, hasta el minuto 10 las rentas no superaban los dos goles para el Rocasa. Numerosas exclusiones por ambos equipos (7 para las canarias y 6 para las eldenses). El partido se llegaba a los minutos finales con una ventaja de 4 goles minuto 21 (24-20), que el Rocasa supo gestionar para llevarse la victoria. (26-24).

La máxima goleadora del partido con 9 goles Júlia Terrado.

La crónica del Balonmano Morvedre

El Balonmano Morvedre cayó por la mínima en su pabellón ante el Porriño, en un encuentro que se resolvió por un solo gol de diferencia. El equipo saguntino ofreció un gran partido, compitiendo de tú a tú contra un rival exigente y demostrando carácter y entrega ante su afición.

El cuerpo técnico y las jugadoras destacaron la actitud mostrada y el nivel de juego desplegado como base para seguir creciendo en la competición. “Ha sido un buen partido por parte del equipo, compitiendo de tú a tú contra Porriño. Tuvimos opciones de haber sacado algo positivo, pero al final salió cruz. Nos quedamos con el trabajo, la entrega y el juego. Esa es la idea para seguir creciendo y conseguir el objetivo”, señaló el entrenador Manu Etayo tras el encuentro.

Resultados y clasificación

