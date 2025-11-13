El Atticgo Elche perdió en su regreso a la Liga Guerreras Iberdrola ante Mecalia Atlético Guardés

El Atticgo BM Elche no pudo dar continuidad a la doble victoria lograda el pasado fin de semana en la Ronda 3 de la EHF European Cup, y perdió por 20-17 en su regreso a la Liga Guerreras Iberdrola ante Mecalia Atlético Guardés. Las ilicitanas mandaron en el marcador de A Sangriña durante los primeros quince minutos del partido (5-6), pero la reacción gallega impidió volver a coger el mando del marcador, a pesar de poner las tablas en el luminoso rumbo a vestuarios (10-10). Un mal arranque de segundo acto (5-2) hizo imposible la remontada.

Primera parte

El equipo franjiverde fue el primero en golpear gracias a Jimena Laguna. Las ilicitanas entendieron a la perfección los ataques gallegos, frenando hasta en cuatro ocasiones consecutivas a su rival con una férrea defensa que, sin embargo, no permitió a las jugadoras de Joaquín Rocamora ampliar su renta, más allá del gol, hasta el borde de cumplirse el primer parcial (4:53) del encuentro (1-3); sumadas a dos paradas de Nicole Morales en los primeros cinco minutos del encuentro.

La guardameta catalana fueprovidencial, abortando primero desde los siete metros y después en lanzamiento desde el extremo, el 2-3. La internacional española bajó la persiana en portería, cuatro paradas en siete minutos (6:58), permitiendo al Atticgo BM Elche maquillar dos pérdidas consecutivas en ataque, lo cual no fue obstáculo para ampliar hasta el más tres (1-4) su ventaja en el encuentro, pudiendo gestionar los tiempos del partido e interpretar su plan de partido con la confianza del resultado.

Las ilicitanas anotaron tres goles consecutivos que les permitió fijar un colchón de tres tantos durante varios minutos del primer acto. Sin embargo, un parcial 4-0 ha permitido al Mecalia Atlético Guardés ponerse por delante, por primera vez en el partido. El Atticgo BM Elche tenía que volver a empezar (16:48) y para ello debía mejorar su efectividad, siete posesiones sin éxito, y volver a ajustarse en defensa en donde las seis paradas de Nicole Morales permitían a las ilicitanas sobrevivir.

El partido entraba en sus últimos diez minutos con un escenario totalmente distintos al vivido durante los anteriores cuatro parciales. La desventaja era mínima (7-6), pero el Atticgo BM Elche necesitaba resetear sensaciones de cara al gol para volver a coger la manija del resultado. El palo se interponía en el camino al empate a siete, con lanzamiento desde los siete metros de Jimena Laguna, y el Mecalia Atlético Guardés no perdonaba desde la misma distancia (8-6). El duelo se ponía, por primera vez, cuesta arriba dos goles y Rocamora paraba el juego.

El oriolano ofrecía soluciones a sus jugadoras para romper la racha de más de once minutos (11:12) sin anotar. El 5-0 en contra empezaba a ser preocupante, pero las ilicitanas reaccionaban. Vanessa Rubio y Carmen Figueiredo equilibraban la balanza (8-8), a menos de siete minutos (6:20) para llegar al descanso. Las instrucciones del oriolano, sumadas a la mejoría ofensiva, daban oxígeno a las franjiverdes. El duelo entraba en su último parcial del primer acto (9-8) y ambos equipos se han dejado los deberes (10-10) para la reanudación.

Segunda parte

El paso por vestuarios no sentó bien al Atticgo BM Elche. Las ilicitanas encajaron un parcial 2-0 pero, sobre todo, no vieron portería hasta el minuto seis y medio (6:24), acumulando hasta cinco ataques sin gol. Además, el equipo franjiverde se tuvo que enfrentar a dos minutos en inferioridad numérica, por exclusión de Noelia Solla. Las jugadoras de Joaquín Rocamora lograron solventar la segunda situación, sin encajar, pero en la parcela ofensiva se estanacaron en un inicio clave para el transcurso del duelo.

A pesar del apagón ofensivo, el Atticgo BM Elche estaba más que dentro del partido (13-11), tras el paso por el minuto cuarenta de partido. Los pequeños detalles estaban marcando el transcurso del juego y cualquier acción podía ser determinante de cara al resultado final, como la exclusión por roja directa de Rosa Armenteros, por golpe en la cara a Cecilia Cacheda. El equipo franjiverde se quedaba sin la cubana para los últimos diecinueve minutos del encuentro con una diferencia de dos goles que empezaba a prolongarse en el electrónico.

El conjunto ilicitano lo intentaba, pero la madera impedía recortar diferencias, mientras que el Mecalia Atlético Guardés no perdonaba y ponía la máxima diferencia en contra del partido para las franjiverdes (15-12). Rocamora volvía a solicitar tiempo muerto, buscando la misma respuesta del primer acto, pero hoy no era el día. El Atticgo BM Elche no acertaba desde los siete metros, un dolor de cabeza en A Sangriña, y las locales ampliaban su ventaja (17-13) para afrontar los últimos diez minutos del partido con el único objetivo de remontar.

Las prisas y el cansancio hacían mella en el juego franjiverde. Las ideas se diluían y el partido afrontaba sus acciones clave. El Atticgo BM Elche no paraba de encontrarse con Balzinc bajo palos y la frustración empezaba a aparecer. La diferencia de cuatro goles amargaba a falta de cinco minutos para el final. Las ilicitanas tuvieron un atisbo de esperanza (18-16), demostrando carácter competitivo hasta el final, pero la épica está dando la espalda esta temporada a un Atticgo BM Elche que no pudo remediar (20-17) una nueva derrota.

Ficha técnica

Liga Guerreras Iberdrola

Jornada 10ª: Mecalia Atlético Guardés-Atticgo BM Elche

Fecha: Miércoles, 12 de noviembre de 2025

Hora: 21:00 horas

Mecalia Atl. Guardés (10+10): Sabina Mínguez y Amandine Balzinc (porteras), Jazmín Mendoza (2), Blazka Hauptman (2), Lorena Téllez (1), Cecilia Cacheda (4), María Palomo (1), Rosane Serrano (2), Elena Martínez (1), Cristina Cifuentes, Carme Castro (1), Ariana Portillo (1), María Sancha (5), Ania Ramos, Anouk Niuwenweg, Leire Martínez.

Atticgo BM Elche (10+7): Nicole Morales y Teresa Antón (porteras), Jimena Laguna (4), Lisa Oppedal, Patricia Méndez, Clara Gascó, Zaira Benítez (2), Esther Martín-Buro, Paola Bernabé, Vanessa Rubio (4), Lidia Trinidad Bomabá (1), Rosa Armenteros (2), Carmen Figueiredo (2), Noelia Solla (2).

Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce (Comité catalán). Excluyeron a Lorena Téllez, María Palomo, Ariana Portillo y María Sancha parte del Mecalia Atl. Guardés y a Carmen Figueiredo y Noelia Solla (2) por parte del Atticgo BM Elche. Mostraron tarjeta amarilla a la visitante Noelia Solla y descalificaron, con roja directa, a Rosa Armenteros.

Delegado de mesa: Víctor Manuel Rivera Diz.

Cronometradoras y anotadoras: Laura Vázquez Ramil y Ana Isabel Rodríguez Rodríguez.

Pabellón: A Sangriña (A Guarda) ante 400 espectadores.

Televisión: Canal de YouTube del CBM Atlético Guardés

Streaming: youtube.com/live/3z1Yo1-ax80?feature=share

Parciales cada cinco minutos: 1-3 / 2-4 / 5-6 / 7-6 / 9-8 / 10-10 (descanso) 12-10 / 13-11 / 15-13 / 17-13 / 17-14 / 20-17 (final).

Valoración

El entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, destacó al final del encuentro: "Hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada, con nuestro gen competitivo, pero hay que afinar de cara al gol".

Derbi para el fin de semana

Resultados y clasificación

Resultados. / RFEBM