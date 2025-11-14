Alicante da sus primeros pasos en la organización de la Copa del Rey 2025/2026

La Copa del Rey 2025/2026 de balonmano ha dado sus primeros pasos. El Ayuntamiento de Alicante, la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y el Horneo EÓN Alicante trabajan ya en los preparativos de la fase final de la Copa del Rey 25/26 que se celebrará en la capital alicantina entre el 5 y el 7 de junio del próximo año. Representantes de las entidades organizadoras han mantenido este miércoles en Alcaldía una primera toma de contacto con el Comité Organizador del torneo para coordinar los trabajos previos de la gran cita copera del balonmano español, que ya ha disputado casi al completo su primera eliminatoria.

Protagonistas de la reunión

En esta primera reunión del Comité Organizador han participado el alcalde de Alicante Luis Barcala y el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco V. Blázquez, el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera; el presidente de la Federación Valenciana, Pedro Fuertes; el concejal de Deportes, Manuel Villar; el responsable de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Sergi Borrás; y los presidentes del Club Horneo EON Alicante y de la Fundación Agustinos, Jaime Cremades y Mario Perelló, respectivamente.

Alicante acoge este evento por segunda vez en su historia, ya que en 2018 hizo su estreno en el Pitiu Rochel con una edición en la que se impuso, a la postre, el Barça. Los azulgranas, precisamente, disponen de una plaza para la fase final en calidad de vigente campeón, mientras que Horneo EÓN Alicante garantiza su participación como anfitrión del torneo.

Albergar la fase final de la Copa de S. M. el Rey es el último paso de esta localidad por volver a asumir un rol protagonista en el balonmano español, ya que se suma al retorno de Alicante –33 años después– a la División de Honor Masculina de la mano del Horneo EÓN Alicante, quien toma el testigo de tantas páginas de historia en la élite de nuestro deporte y que han tenido como protagonista la ciudad de Alicante.

El camino a la final

De cara a la “final a ocho” del próximo mes de junio, ya están clasificados el FC Barcelona como campeón vigente de la Copa del Rey y el Horneo EON Alicante como anfitrión del torneo. Las otras seis plazas de la fase final se las disputan 24 equipos: los 16 de la División de Honor Plata Masculina y ocho de la máxima categoría, la División de Honor.

Todos los partidos de esta primera ronda copera se disputaron los pasados 4 y 5 de noviembre, a excepción del Trops Málaga-Servigroup Hoteles Benidorm, que se jugará el 26 de noviembre. “Estamos muy ilusionados con la que será la segunda fase final de la Copa del Rey que se celebra en Alicante en esta temporada en la que nuestro balonmano ha recuperado la máxima categoría de la mano del Horneo EON”, ha destacado Barcala. “Y el espíritu de colaboración y entendimiento entre las instituciones, la Federación y demás entidades implicadas en la organización es máximo”, ha añadido el alcalde.