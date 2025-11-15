El Fertiberia Puerto Sagunto sigue en racha

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto sigue imparable en el Pabellón Port de Sagunt, ha derrotado al Balonmano Soria por 34-29, en un partido correspondiente a la décima jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Dani Martínez regresaba a la titularidad en la portería rojiblanca tras su gran actuación copera frente a BM Caserío Ciudad Real. La primera exclusión en forma de dos minutos del encuentro llegó en el apenas primer minuto, concretamente a Rubén Etayo, pese a ello, los sorianos se pusieron por delante por primera vez con el 2-3. Toni Malla pidió su primer tiempo muerto del enfrentamiento en el minuto cinco con el 2-5 en contra, un tiempo que surtió efecto gracias a la defensa, la portería y las transiciones, con un parcial de 4-0, con el que se pasó pasando del mencionado 2-5 al 6-5. Posteriormente, tuvo lugar la primera gran brecha porteña con el +3 (10-7) del minuto, que obligó a Oriol Castellarnau a solicitar su primer tiempo muerto.

La diferencia ya era de +6 (13-7) en el minuto 19, con una gran aportación en ataque de cada uno de los jugadores locales que pisaban el 40×20. Por ello, Oriol Castellarnau volvío a detener el choque. Todo hacía indicar que veríamos una nueva victoria cómoda de los valencianos en su feudo, pero las imprecisiones defensivas hicieron que los de Castilla y León recortaran la ventaja hasta el 16-14 con el que se llegó al final de los primeros treinta minutos.

Las intervenciones de Paco Revuelta y la dirección de Sergio Tobes desde el puesto de central hicieron que tuviéramos un partido nuevo tras la reanudación con el pequeño parcial (0-2), que puso las tablas de nuevo en el luminoso (16-16). Tras varios minutos con empate en el marcador, en el minuto 44, los de amarillo se ponían por delante de nuevo con el 22-24. Toni Malla paró el duelo con su segunda interrupción. Además, bajo palos daba entrada a Juani

Villarreal en sustitución de Dani Martínez. Este tiempo muerto, al igual que el primero, surtió efecto con un gran parcial de 7-2, liderado por los tantos de los extremos (Carlos Martín y Gonzalo Pérez), que provocó el último y definitivo tiempo muerto del conjunto visitante para intentar darle la vuelta a la tortilla al 29- 26 instalado. El último del técnico de Tortosa llegó antes de llegar al minuto 57 para cerrarlode manera definitiva, con resultado positivo finalmente de +5 (34-29), con el que se llegó al final.

Segundo en la clasificción

Con la suma de estos dos nuevos puntos, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto es momentáneamente segundo clasificado de la competición con trece puntos y un partido menos (frente a Trops Málaga), a expensas de los resultados que se den en el resto de la jornada. El siguiente compromiso será el próximo sábado día 22, visitando al Trasmapi HC Eivissa a partir de las 20:00 horas.

FICHA TÉCNICA:

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (34): Juani Villarreal (-), Paco Ruiz (-), Jakob Pelko (2), Dani Martínez (-), Pozzer (4), Arnau Fernández (2), Gonzalo (5), David García (1), Matheus de Novais (1), Serradilla (5), Capitán (5), Zungri (5), Carlos Martín (2), Teixidor (2).

Balonmano Soria (29): Roberto Antón (-), Marcos Vinícius (10), Unai Osa (-), Martín Delfini (5), Miguel Campos (1), Fran Revuelta (-), Henrique Petter (-), Benjamín Illesca (1), Sergio Tobes (1), Fran García (1), Rubén Etayo (-), Pedro Berrío (2), Pedro Ibarra (-), Martín Santano (6), Brais Martínez (1), Edu Alonso (1).

Árbitros: Víctor Rollán Martín y Sergio Martínez Mirón. Exclusiones: Francisco Ruiz, Alex Pozzer, Benjamín Illesca, Rubén Etayo, Pedro Berrío y Pedro Ibarra en forma de dos minutos y Toni Malla mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 2-5, 6-5, 10-7, 13-7, 15-10, 16-14 (descanso); 18-16, 21-20, 22-24, 27-25, 30- 27 y 34-29 (final).

Incidencias: Partido de la 1o.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1400 espectadores aproximadamente.