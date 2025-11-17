Derbi de la #Comunitatdelhandbol en la División de Honor Plata Masculina

El Palau d’Esports L’Illa de Benidorm será el escenario del emocionante derbi valenciano de la jornada 8 (aplazado en su día) entre Fundación Agustinos Alicante y Balonmano Servigroup Benidorm, que se disputará el martes 19 a las 20:00 horas.

El Fundación Agustinos Alicante, llega al encuentro con 14 puntos en 9 partidos jugados, manteniéndose como uno de los equipos más sólidos del inicio de temporada. Enfrente estará un Balonmano Servigroup Benidorm, que ocupa actualmente la décima posición con 10 puntos, también tras 9 partidos disputados, y que buscará aprovechar el factor cancha para escalar puestos en una clasificación muy ajustada.

Este derbi de la #ComunitatDelHandbol se presenta como un choque decisivo. Una victoria de Agustinos consolidaría su posición en lo más alto, mientras que un triunfo benidormense podría alterar de forma significativa el orden de la parte alta, comprimiendo aún más la lucha por los primeros puestos.

El encuentro promete intensidad, ambiente y emoción desde el primer minuto, en un Palau d’Esports L’Illa de Benidorm que se espera presente una gran entrada para uno de los partidos más atractivos de la Liga División de Honor Plata Masculina.