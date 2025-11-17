Derrota de Morvedre ante Elche (19-14) con orgullo defensivo

El Balonmano Morvedre cayó este fin de semana frente al Elche por un marcador de 19-14, en un encuentro marcado por la intensidad defensiva y el esfuerzo colectivo de las jugadoras saguntinas. Pese al resultado adverso, el equipo mostró una gran solidez en defensa y un alto compromiso que refuerza las buenas sensaciones de los últimos partidos. A la quinta ha ido la vencida. El Atticgo BM Elche ha vuelto a ganar al Club BM Morvedre en el pabellón Esperanza Lag ante una afición entregada, a pesar de las últimas derrotas. El equipo franjiverde ha mandado de principio a final en el electrónico, gracias a un parcial inicial 3-o que, a pesar de los intentos del rival valenciano, ha gestionado gracias a una notable Nicole Morales en portería y una actuación coral en pista. Las ilicitanas han llegado a ampliar su distancia en el partido hasta los seis tantos para disfrutar del trabajo realizado durante los sesenta minutos en un plácido tramo final de encuentro.

El equipo franjiverde ha empezado encarrilando el marcador por la vía rápida, cuatro ataques, tres goles. Todos en un primer parcial en donde Nicole Morales ha puesto su grano de arena por partida doble con dos intervenciones con éxito. Las ilicitanas han cuajado unos muy buenos primeros cinco minutos en donde, corriendo, han puesto una renta de tres tantos (3-0) en el marcador del Esperanza Lag. Las jugadoras de Joaquín Rocamora han sumado a su efectividad una rocosa defensa que le ha permitido no encajar hasta pasado el minuto seis y medio (6:39) de partido.

Inspirada Nicole Morales

Sin embargo, la renta dibujada en el electrónico se ha esfumado y el acierto ha pasado del blanco al negro. Cinco ataques sin gol que han costado que el Club BM Morvedre recortará la diferencia hasta la mínima expresión (3-2). Zaira Benítez ha roto la sequía, más de siete minutos (7:21) sin ver portería y, mientras Nicole Morales seguía a lo suyo, cinco paradas en doce (11:50) minutos, Lisa Oppedal recuperaba la renta máxima de tres tantos (5-2) en el luminoso. El conjunto ilicitano no tenía la continuidad deseada, pero aprovechaba sus momentos, ante la falta de acierto visitante, para mantener una cómoda ventaja de tres tantos.

Las defensas se imponían a los ataques y el partido llegaba a sus últimos diez minutos, rumbo al descanso, con un discreto 6-4 en el electrónico. Manu Etayo pedía tiempo muerto, mientras Joaquín Rocamora, con viento a favor, se lo reservaba. Los detalles marcaban un duelo áspero para la vista del espectador, pero de vital importancia para el casillero de puntos de ambos equipos. Lisa Oppedal abría la brecha hasta el más cuatro (8-4), pero las valencianas respondían con un 0-2 que ponía el partido más igualado todavía. Las ilicitanas recuperaban terreno (9-6), pero el partido se marchaba a vestuarios (9-7) con dos goles de renta.

La reanudación ha ampliado el marcador para las franjiverdes hasta su máxima ventaja (11-7). Dos buenas acciones en el primer minuto y medio del segundo acto, permitían coger oxígeno en un duelo muy equilibrado. El Atticgo BM Elche seguía topándose con la madera, pero en su portería tenía un seguro de vida con una Nicole Morales que daba forma a su novena parada, para seguir manteniendo viva en el marcador la renta de cuatro tantos (13-9). El Club BM Morvedre intentaba reconducir el partido hacia su costado de la balanza, pero el Atticgo BM Elche mordía en cada acción a la contra.

Empujón final

El partido entraba en sus últimos diez minutos y el Atticgo BM Elche se situaba cuatro goles arriba (16-12), tras haber tenido una máxima renta de cinco (15-10tantos). La diferencia en el marcador empezaba a aclarar ideas, pero todavía quedaban minutos clave para confirmar todo el trabajo. Las ilicitanas han seguido llevando a cabo su plan de partido, a pesar de los intentos del rival por reducir su desventaja. El Atticgo BM Elche ha seguido manteniendo el ritmo y ha sabido gestionar su ventaja para volver a disfrutar del sabor de la victoria (19-14) y marcharse al parón por el Mundial de Alemania y Dinamarca con una sonrisa.