El Elda Prestigio se impuso con autoridad al CICAR Ciudad de Lanzarote

El Elda Prestigio firmó una gran tarde de balonmano en el Florentino Ibáñez, donde unas 200 personas disfrutaron de un partido completo del equipo, que se impuso con autoridad al CICAR Ciudad de Lanzarote por 32–19.

Desde el inicio, el equipo de Prades salió con una intensidad defensiva altísima, provocando varios pasivos y dominando el ritmo del encuentro. Meriem Ezbida sostuvo al equipo con paradas decisivas que permitieron correr contraataques y abrir brecha en el marcador. En el ecuador del primer tiempo, el 5–2 mostraba la superioridad eldense, que se reafirmó con la entrada de la joven Luna Villaescusa (volvía a tener minutos 14 meses después en el Florentino), aportando claridad y calidad en la dirección de juego. El 14–8 al descanso dejaba muy buenas sensaciones.

La segunda mitad fue una demostración del crecimiento del equipo. Defensa, portería y transiciones rápidas permitieron que el Elda alcanzara su máxima diferencia (19–11), obligando al rival a parar el partido. Lanzarote intentó reaccionar con defensas más abiertas e incluso una mixta sobre Malena Valles, pero las eldenses siguieron firmes. El marcador reflejaba 23–13 a falta de 15 minutos y 25–17 a diez del final.

Los últimos minutos fueron un intercambio dinámico de goles que culminó con un brillante 32–19 para un Elda que sigue dando pasos sólidos en casa y mostrando una evolución constante. Gran victoria, gran imagen y un Florentino que volvió a vibrar con su equipo. Las máximas goleadoras locales: 9 goles Malena Valles y 6 Agda Rafaela.