El EÓN conquista Granollers (29-31)

La prueba de fuego para un equipo con la moral por las nubes. La confianza que les convierte en más temibles que nunca. Como ese león resurgido de sus cenizas que tiene que pasar por el aro de fuego sin quemarse para salir más fuerte. El Horneo EÓN Alicante salió a hombros de la complicada pista de Granollers en un partido al que no le perdió la cara en ningún momento. En un partido en el que supo aguantar las pequeñas embestidas de su rival a pesar de llegar a ir 5 abajo.

Inicio perfecto

Los alicantinos salieron con todo en un inicio de partido muy igualado con un Xabi Barreto enchufado en los primeros compases para anotar los primeros tantos. Ander y James mantuvieron al equipo por arriba en el marcador durante el primer parcial.

Sin embargo, tres pérdidas consecutivas en ataque llevaron a los locales a darle la vuelta al marcador para ponerse arriba por primera vez con un +3 de diferencia. Aún así, el EÓN aprovechaba cada llegada al área rival para no perderle la cara al partido y mantenerse en él.

Ni tres parciales jugados y el encuentro tenía un ritmo frenético que llevaba a que el partido no tuviera un dueño claro. Sin embargo, con el paso de los minutos y tras pasar el ecuador de la primera mitad, tras varias imprecisiones por parte de ambos conjuntos, el ritmo del partido bajó y el EÓN aprovechó para acercarse con tanto de Edu Escobedo. Réplica que obtuvo por parte de Fis y mantener el +3.

Aguante

Fue entonces cuando Roi solicitó tiempo muerto para los suyos. Para recolocar líneas y para darle esa calma necesaria al partido y cuando parecía que podía volver a ponerse por delante con el 13-13 en el marcador, de nuevos las pérdidas facilitaron que el rival dominara el luminoso y se fueran con un 18-16 a favor al descanso.

La segunda parte comenzó con la misma intensidad, pero con un Granollers que, más acertado de cara a portería, se puso +5 por primera vez en el partido. Resultado que llevó a Roi a solicitar tiempo muerto para recolocar al equipo. Las pérdidas de los locales y los tantos de Fabio, desde el extremo y Javi, adentrándose entre la defensa, volvieron a meter al EÓN en el partido.

Reacción

Y tanto que si lo hicieron. El conjunto alicantino le dio la vuelta al marcador tras una gran reacción para ser ellos que fueran con un +2 en el luminoso. Remontada que se veía también en el juego gracias a una excelente defensa que noqueaba a los locales y a las rápidas salidas de balón.

Alegría que duró poco. Bien podía ser más amplia la ventaja alicantina, pero aparecieron las imprecisiones y los fallos en ataque para que Granollers lo aprovechara para poner el empate a 27.

Locura final

El partido se convirtió en un correcalles y en un “toma y daca” sin un dueño claro. Con un 29-29 a falta de 46 segundos para el final Roi solicitó tiempo muerto y la jugada le salió perfecta. Ander y Laucha pusieron el 29-31 final para darle al EÓN más que 2 puntos.

Más que 2 puntos. Más que una victoria cualquiera. Victoria de las que dan aún más alas, más confianza, más fuerza. Victoria de las que te hacen mirar hacia arriba. De las que demuestran de qué pasta está hecha este equipo ante uno de los rivales más complicados de la categoría y en una cancha en la que, hasta ahora, solo había logrado ganar el Barça.

Con este resultado, el EÓN se coloca decimotercero con 6 puntos.

Próximo partido

El Horneo EÓN Alicante jugará el próximo sábado 22 de noviembre a las 17:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel ante el IRUDEK Bidasoa Irún.

FICHA TÉCNICA

FRAIKIN BM GRANOLLERS (29): Luka Krivocapic, Joel Casas, Jordi Deumal, Jaume Espigule (1), Tarcisio Freitas, Marco Fis (5), Adrián Figueras (4), Bruno Reguart (2), Josep Armengol, Gerard Domingo (5), Guillermo Fischer (1), Pablo Guijarro, Sergi Franco n(6), Pol Chaves, Pau Panitti, Pablo Urdangarín (5).

HORNEO EÓN ALICANTE (31): Flavio Wick, Iván Montoya (6), Borja Méndez (1), Jose Oliver, Ander Torriko (4), Fabio Teixeira (3), Roberto Domenech, Augusto Moreno (1), Lautaro Robledo (3), Eduardo Escobedo (3), Julen Urruzola, Xabier Barreto (3), James Parker (3), Javier Rodríguez b(3), Aarón Gutiérrez (1), Darko Dimitrievski.