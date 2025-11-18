El Atticgo Elche conoce a su rival en los octavos de final de la EHF European Cup

El Atticgo Elche se enfrentará en los octavos de final de la EHF European Cup al conjunto polaco del Gminy Kobierzyce, según ha deparado el sorteo celebrado este martes en Viena (Austria). Mecalia Atlético Guardés, Costa del Sol Málaga y Replasa Beti-Onak son los otros conjuntos españoles de la competición que ya conocen sus rivales para la siguiente ronda, la última eliminatoria antes de los cuartos de final.

El KPR Gminy Kobierzyce jugará como local el primer partido contra el actual campeón del torneo, el AtticGo Elche, que se desplazará a Polonia para esta ida el 17 o 18 de enero en el pabellón Adam Wojcik Sport Hall de Kobierzyce. La vuelta tendrá lugar el fin de semana siguiente en el Esperanza Lag de Elche.

El conjunto ilicitano ha accedido a esta ronda tras dejar en el camino al Dunajska Streda de Eslovaquia y al WHC Skopje de Macedonia del Norte, al que venció en los dos partidos de una serie disputada íntegramente en la pista del equipo balcánico.

El equipo de Joaquín Rocamora, irregular en la Liga Guerreras Iberdrola, tiene depositadas muchas expectativas en esta competición, de la que fue campeón en 2024 en lo que es hasta el día de hoy su único título internacional.

Los enfrentameintos de los otros equipos españoles

El Replasa Beti-Onak jugará primero en casa contra el Bursa Buyuksehir BSK de Turquía. El objetivo será lograr un buen resultado en Villava antes de disputar el partido de vuelta en territorio turco. Por su parte, el Costa del Sol Málaga disputará el primer encuentro ante el Zork Bor de Serbia, que viajará a Málaga el tercer fin de semana de enero. Finalmente, el Mecalia Atlético Guardés recibirá en A Guarda al Handball Erice SSD ARL de Italia, en su duelo correspondiente al ‘Last 16’.