Cuenta atrás para la Posten Cup, la última prueba de Las Guerreras antes del Campeonato del Mundo

El Mundial de Balonmano femenino 2025, que se celebrará en Alemania, está a la vuelta de la esquina. Las Guerreras son conscientes de ello y ya están concentradas para la disputa de la Posten Cup en Noruega, donde disputarán los últimos partidos de preparación de cara a la cita mundialista. La anfitriona, Serbia y Hungría serán los equipos que pongan a prueba al combinado que lidera Ambros Martín.

Tras una concentración exprés en Madrid en la que apenas han realizado un par de sesiones de entrenamiento, tal y como ha reconocido el técnico canario, la Selección española femenina de balonmano ha viajado a lo largo del día de hoy a Bergen (Noruega), donde mañana darán comienzo a la Posten Cup.

El debut del combinado español en este breve campeonato no será ante otra selección que la anfitriona, Noruega, una de las grandes potencias del balonmano femenino mundial. Sin duda, las de Ambros Martín tendrán enfrente a un rival exigente. Una prueba de oro en la previa al Campeonato del Mundo.

España estará obligada a gestionar las cargas físicas de las jugadoras. En cuatro días, Las Guerreras disputarán tres partidos. Martín es sabedor de la importancia de afrontar el Mundial en las mejores condiciones físicas y así lo ha expresado: "Lo importante es evitar lesiones y que las jugadoras mantengan ese estado de forma", ha establecido el de Arrecife.

Uno o dos descartes

En estos momentos son 18 las jugadoras disponibles para Ambros Martín: Nicole Wiggins, Lucía Prades, Elba Álvarez, Alicia Fernández, Paula Arcos, María Prieto, Maddi Bengoetxea, Ester Somaza, Danila So Delgado, Carmen Arroyo, Anne Erauskin, Maitane Etxeberria, Lisa Oppedal, Jennifer Gutiérrez, Ona Vegué, Lyndie Tchaptchet, Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet.

Nicole Wiggins aplaudiendo a sus compañeras en el último partido de Las Guerreras / JLRECIO

Tras la Posten Cup, una o dos jugadoras de Las Guerreras tendrán que decir adiós al sueño mundialista y abandonar la concentración de la delegación, dejando una lista de 16 o 17, que serán las que representen a España en el Mundial.

El camino en Alemania

El camino de Las Guerreras en el Campeonato del Mundo 2025 comenzará en Trier con la Preliminary Round, en la que el combinado nacional disputará tres partidos -ante Paraguay, Islas Feroe y Montenegro- con el fin de hacerse un hueco en la Main Round, que albergará la ciudad de Dortmund.