El Servigroup Benidorm se lleva por un ajustado 26-25 el duelo alicantino ante Fundación Agustinos Alicante

El BM Servigroup Benidorm logró una importantisima victoria en el derbi provincial ante la Fundación Agustinos Alicante por un ajustado 26-25. El partido aplazado en su día, correspondiente a la jornada 8 de la División de Honor Plata Masculina, vivió momentos intensos y llenos de dramatismo.

Desde el primer minuto de juego quedó claro que tanto el Balonmano Servigroup Benidorm como Agustinos Alicante eran plenamente conscientes de lo mucho que había en juego en la tarde de este miércoles 19 de noviembre en el Palau d’Esports, por lo que ambos conjuntos se lanzaron desde el pitido inicial a por los dos puntos en juego. El Fundación Agustinos Alicante no quería descolgarse de la lucha por el liderato, mientras que los de Benidorm se han instalado en la séptima plaza de la clasificación con 12 puntos, por los 14 del triunvirato de cabeza: Attica 21 Hotels OAR Coruña, Cajasol Sevilla BM. Proín y Fundación Agustinos Alicante.

La crónica

El Fundación Agustinos Alicante se mostró más enchufado y acertado de cara a portería y gracias a ello abrió un pequeño hueco en el marcador que supo mantener durante toda la primera mitad. En ella al Balonmano Servigroup Benidorm se le juntaron imprecisiones en el pase y falta de suerte y puntería en el lanzamiento en los momentos clave que impedían acercaser en el marcador a los de Marko Krivokapic. Al descanso, los equipos marchaban a los vestuarios con 11-13 en el luminoso.

Tras la reanudación, el Balonmano Servigroup Benidorm ofreció su mejor cara. Samuel Ibáñez se colocó en la portería y con intervenciones cruciales en los primeros minutos de la segunda mitad, desesperaba al ataque del Fundación Agustinos Alicante. Llegó la reacción de los de Benidorm, con un Palau d'Esports de L'Illa entregado. Empate a 15 goles, en el minuto 40 del partido. Tres minutos más tarde, el Servigroup Benidorm se ponía por primera vez por delante en el marcador (18-17). Sin embargo, el rival se negaba a darse por vencido y se entraba en los diez minutos finales con una renta de dos goles (22-20). Samu Ibáñez detuvo un penalti crucial con 25-22 en el marcador, pero el Fundación Agustinos Alicante empató más tarde (25-25) con sólo tres minutos por delante. Final agónico. Un penalti convertido por Pol Roy, con poco más de un minuto de juego por jugarse, ponía el definitivo 26-25 en el marcador para dejar la victoria del duelo alicantino en Benidorm.

Los de Marko Krivokapic supieron sufrir y luchar para conseguir el triunfo final.