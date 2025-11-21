Las Guerreras inician su participación en la Posten Cup con una derrota ante Noruega (41-19)

La selección española femenina de balonmano inició este jueves su participación en la Posten Cup con una derrota ante Noruega por 41-19 en el Sotra Arena. El encuentro, que supone el primero de los tres test previos al Campeonato del Mundo, estuvo dominado por el conjunto anfitrión desde los primeros compases.

La crónica

Las Guerreras comenzaron con equilibrio en el marcador gracias a las intervenciones de Nicole Wiggins y los goles de Alicia Fernández, Ona Vegué y Paula Arcos. Sin embargo, la defensa noruega y la eficacia de Eli Marie Raasok bajo palos frenaron el acierto ofensivo español. La selección llegó a encadenar más de diez minutos sin anotar, situación que permitió a Noruega ampliar la diferencia hasta el 23-6 del descanso.

En la segunda parte, España firmó un buen retorno con dos goles consecutivos en los primeros minutos y una mayor continuidad en ataque. Alicia Fernández asumió la dirección del juego, Lucía Prades aportó paradas de mérito, y jugadoras como Paula Arcos, Danila So Delgado y Anne Erauskin sumaron acciones destacadas. Aun así, los intentos no bastaron para frenar el ritmo del combinado noruego, que mantuvo su eficacia ofensiva y rapidez en el contraataque hasta el cierre del partido.

En el apartado anotador, España tuvo como máximas realizadoras a Danila So Delgado y Paula Arcos, ambas con cuatro goles, además de los tres tantos de Anne Erauskin y Alicia Fernández. El encuentro permitió repartir minutos entre las jugadoras convocadas para este torneo, del que saldrá la lista definitiva del Mundial.

Ficha técnica

NORUEGA 41 - 19 ESPAÑA

NORUEGA (23+18)

Eli Marie Raasok, Veronica Kristiansen (5), Anniken Obaidli (2), Maren Nyland Aardahl (2), Stine Skogrand (1), Live Rushfeldt Deila, Nora Mørk (6), Malin Aune (3), Kristine Breistøl (5), Selma Henriksen (5), Ingvild Bakkerud (2), Emilie Hovden (6), Thale Deila (3), Anniken Wollik (1), Katrine Lunde y June Krogh.

Entrenadora: Tonje Larsen.

ESPAÑA (6+13)

Nicole Wiggins, Lucía Prades, Ona Vegué (2), Maitane Etxeberria, Ester Somaza, Paula Arcos (4), Danila So Delgado (4), Kaba Gassama, Alicia Fernández (3), María O'Mullony, Anne Erauskin (3), Elba Álvarez (1), Lyndie Tchaptchet (1), Lysa Tchaptchet, Maddi Bengoetxea, Lisa Oppedal (1).

Entrenador: Ambros Martín.

Valoraciones

Al término del encuentro, Ester Somaza valoró el debut en la Posten Cup: "Ha sido un partido muy intenso. Hemos empezado un poco nerviosas, con demasiadas pérdidas, pero en la segunda parte hemos logrado corregir parte de esos errores. Aun así, su portería ha estado muy acertada. Nos quedamos con lo que tenemos que trabajar y ya con la mirada puesta en los siguientes partidos".

El seleccionador nacional, Ambros Martín, analizó con claridad la derrota ante Noruega: "Poco se puede decir después del resultado de hoy. En el primer tiempo, salvando los primeros minutos, han aprovechado una doble exclusión para distanciarse notablemente y prácticamente no hemos tenido ninguna opción durante el partido. Ha sido un golpe duro, por el resultado y por la forma, porque no hemos sabido estar al nivel que el equipo contrario exige".

El técnico subrayó la necesidad de reaccionar de inmediato: "A partir de aquí debemos mejorar para los siguientes entrenamientos y para el próximo partido de esta preparación, con el objetivo de llegar en buenas condiciones anímicas, tácticas y físicas al Mundial".

Ambros insistió en la importancia del compromiso colectivo: "Seguimos estando lejos de las mejores. Solo nos queda seguir trabajando y mejorar. No hay cabida para lamentaciones; en el próximo partido saldremos a muerte, utilizando lo ocurrido como revulsivo. Todo empieza en el entrenamiento de mañana, y debemos ir todas a una".

Próximo partido

Las Guerreras disputarán su segundo encuentro de la Posten Cup este sábado ante Serbia, un duelo que ofrecerá una nueva oportunidad para ajustar sistemas y mejorar sensaciones antes de afrontar el cierre del torneo frente a Hungría. Con el Campeonato del Mundo a una semana vista, el objetivo del cuerpo técnico sigue centrado en afinar mecanismos y llegar en las mejores condiciones a la cita de Alemania.