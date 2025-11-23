El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto vuelve de la isla con los dos puntos (30-31)

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se lleva la victoria (30-31) en su desplazamiento ante el Trasmapi HC Eivissa en el Polideportivo Insular de Blancadona tras una gran segunda parte, en un partido correspondiente a la undécima jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Primera mitad

En el siete inicial del equipo visitante, la novedad era el regreso a la portería de Juani Villarreal. Tres paradas de manera consecutiva de Ignacio Pérez hicieron que el primer gol rojiblanco no llegara hasta el minuto tres, obra de Carlos Martín. Las dos exclusiones en forma de dos minutos a Mauricio Basualdo en los apenas once minutos de encuentro no fueron aprovechadas por los porteños, con parciales de 1- 1 y 2-1. El primer tiempo muerto de Toni Malla llegó con la primera gran renta a favor local de +3 (7-4) en el minuto trece, renta que seguía en el marcador (9-6) llegados al ecuador de la primera mitad.

Alberto Serradilla cogía la responsabilidad desde los lanzamientos de siete metros con resultado positivo tras el error anterior por parte de Oriol Teixidor. Muchos de los tantos del conjunto ibicenco llegaban por la zona de sus extremos izquierdos, gracias a David Martínez y Marc Vega. La máxima a favor de los ibicencos se dio en el minuto veinte con el +4 (13-9), con los valencianos anclados durante varios minutos en las nueve dianas a favor. La entrada bajo palos de Dani Martínez tampoco surtía efecto en comparación con la eficacia de la portería local. La máxima brecha favorable de los de la isla llegó justamente en el descanso, con el 19-14.

Segunda mitad

La salida de vestuarios empezó de la mejor manera posible con la exclusión de Joel Pararols en el primer minuto. Hubo unos minutos de intercambio de goles en los que se mantenían las diferencias de +4 y +5. La defensa 5-1 con Arnau Fernández como avanzado creó dudas en los ataques de los de las Islas Baleares, recortando la desventaja hasta solo dos goles con el 23-21 del minuto 42. Seguidamente, llegaron las tablas (23-23) en el minuto 45, propiciando el primer tiempo muerto de Eugenio Tilves.

La forma de gestionar las superioridades numéricas se invirtió con respecto a lo visto en los primeros treinta minutos. Y es que los porteños consiguieron ponerse por delante por primera vez en el enfrentamiento en inferioridad, con el 24-25 del minuto 48. Dos tantos seguidos de Matheus de Novais obligaron a Eugenio Tilves a detener de nuevo el choque en el minuto 55 yendo dos abajo (26-28). Al lanzamiento exterior del brasileño se sumó el de Arnau Fernández y una intervención determinante de Dani Martínez en el minuto 56. Toni Malla solicitó su último tiempo muerto cuando quedaban menos de tres minutos para la finalización, con el objetivo de atacar la defensa prácticamente individual local. Sus chicos apenas encajaron once goles en la segunda mitad, llevándose los dos puntos con el resultado final de 30-31.

Con estos dos nuevos puntos sumados, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto suma cinco encuentros consecutivos puntuando en la competición doméstica con cuatro victorias y un empate. Ascienden hasta la cuarta posición con quince puntos y un partido menos (frente a Trops Málaga), y seguirán una semana más en puestos de promoción de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL. El siguiente compromiso será recibiendo el próximo sábado día 29 a partir de las 18:30 horas al Barça Atlètic en el Pabellón Port de Sagunt, donde hasta ahora han saldado todos sus partidos con victoria.

Ficha técnica

Trasmapi HC Eivissa (30): Ignacio Pérez (-), Fernándo González (3), Joel Pararols (-), Biel Valera (2), Karlos Rubio (3), Vicente Sancho (3), Santiago Canepa (1), Juan Montoto (3), Marc Ferré (-), Mauricio Basaldo (2), Marc Vega (5), Izan Rubio (-), David Martínez (3), Roman Chychykalo (5), Radu State Birsan (-), Aitor Chancay (-).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (31): Juani Villarreal (-), Olivares (-), Paco Ruiz (1), Jakob Pelko (4), Dani Martínez (-), Pozzer (5), Joaquín Barceló (-), Arnau Fernández (4), Gonzalo (-), David García (1), Matheus de Novais (5), Serradilla (4), Capitán (1), Zungri (2), Carlos Martín (3), Teixidor (1).

Árbitros: Beatriz del Valle Encuentra y Patricia del Valle Encuentra.

Exclusiones: Juan Montoto, Mauricio Basualdo y Alex Pozzer por partida doble; Joel Pararols, Santiago Canepa, Jakob Pelko, Matheus de Novais y Antonio Capitán en forma de dos minutos y Eugenio Tilves y Toni Malla mediante tarjeta amarilla.

Parciales: 2-1, 5-3, 7-6, 13-9, 16-13, 19-14 (descanso); 21-16, 22-19, 23-22, 24-25, 26-27 y 30-31 (final).

Incidencias: Partido de la 11a jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Polideportivo Insular de Blancadona.