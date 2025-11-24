Premio inmerecido para un gran EÓN (32-33)

Visitaba el Pitiu un equipo con solera y galones y lo demostró desde el pitido inicial. Pero enfrente tenía a un equipo que no iba a permitir dejarse amedrentar en su casa y ante su gente. Los de Roi Sánchez volvieron a demostrar su nueva identidad. La distancia que separa a ambos equipos en la tabla no se vio reflejado en ningún momento sobre la pista de un Pitiu Rochel que se convirtió en el octavo jugador desde el primer momento.

EÓN y Bidasoa brindaba a la afición un duelo igualado, rápido y con carácter. James Parker se convirtió en el protagonista en el juego ofensivo desde el primer momento, a la vez que la defensa se hacía grande para frenar cualquier llegada rival.

Igualdad máxima

A falta de 8 para el descanso, Borja se encargó de darle la vuelta al marcador y volver a poner a los suyos por delante. Aunque poco duró la alegría porque los de Irún tardaron poco en volver a imponerse. Los de Álex Mozas dominarían en el marcador, pero no en el juego porque con el paso de los minutos, la intensidad y la igualdad en pista no bajaba. Con un ajustado 16-17 a falta de 20 segundos para el descanso, y cuando parecía que podía terminar en empate, Bidasoa puso el 17-18 justo en el 30 de juego.

El paso por vestuarios no mermó el ritmo y la segunda parte comenzó tan eléctrica como terminó la primera. Si bien con un Bidasoa más acertado de cara a portería. Lo que obligó al EÓN a seguir a remolque y con la misma intensidad. A pesar del 24-27 en el marcador, el equipo lo intentaba una y otra vez, pero lo que no parecía acompañar en esta ocasión, era el acierto de cara a portería. Lo que provocó que el rival se fuera de 4.

No hay imposibles

Pero si algo quedó claro la pasada semana en Granollers con un 5 abajo, es que est4e equipo no se achica ni baja los brazos. Sino que saca su mejor versión para pelear más que nunca. Pasaban los minutos y las paradas de Roberto parecían salvadoras al evitar que el rival se alejara aún más. Mientras que los tantos de Edu y de Iván Montoya mantenían al equipo en el partido. James volvió a sacar su brazo a pasear para recortar a 2 cuando se llegaba a los 50 de juego. Roberto volvía a hacerse grande para parar su tercer 7 metros.

Locura final

Laucha puso el 30-31 a falta de 5 para el final, ante un Pitiu entregado a su equipo para darle el aliento necesario para afrontar los minutos más importantes del partido. Si Bidasoa anotaba, aparecía la magia de Ander para volver a mantener la tensión. Que Bidasoa volvía a contestar, Ander volvía a marcar. Bidasoa volvió a contestar, Ander volvía a marcar y así se llegó al 59 de juego.

Con la máxima tensión, con el 32-33 y con el tiempo cumplido, el EÓN disfrutó de un tiro franco que lanzó Borragán pero que fue a las manos del meta rival. Al final, una derrota que deja un sabor amargo a un equipo que se vació en la pista y puso entre la espada y la pared a un equipo de Europa.

Próximo partido

Con este resultado, el Horneo EÓN Alicante es duodécimo con 6 puntos. El Horneo EÓN Alicante jugará la undécima jornada de liga el próximo sábado 29 de noviembre ante Caserío de Ciudad Real en el Pabellón Quijote Arena.

Actos

Antes del inicio de partido, se guardó un riguroso directo en memoria de las mujeres fallecidas por violencia machista. Este acto, junto con una pancarta conmemorativa, está dentro de la campaña del 25N impulsada por ASOBAL junto al Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Igualdad.

ACTA OFICIAL:

HORNEO EÓN ALICANTE (29): Flavio Wick, Iván Montoya (4), Javier Borragán (2), Borja Méndez (1), Pepe Oliver, Ander Torriko (6), Fabio Teixeir (3), Roberto Domench, Augusto Moreno, Lautaro Robledo (5), Eduardo Escobedo (3), Xabier Barreto, James Parker (6), Javi Rodríguez, Aaron Gutiérrez (2), Darko Dimitrievski.

IRUDEK BIDASOA IRUN (33): Iñaki Cavero (3), Xavi Tua (5), Marko Jevtic (4), Iñaki Peciña, Xavier González (1), Eneko Furundarena (1), Esteban Salinas (3), Rodrigo Salinas (4), Alexandre Raix, Piotr Milczarski (9), Matheus Da Silva, Daniel García (1), Jakub Skrzyniarz, Nacho Vallés (2), Leo Maciel.

PARCIALES: 2-4, 4-7, 9-10, 12-12, 14-15, 17-18. Segunda parte: 20-22, 24-26, 27-29, 30-31, 32-33.