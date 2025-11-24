Dos valencianas en la lista de España para la Copa del Mundo

Alemania y Países Bajos acogen desde el 26 de noviembre hasta el 14 de diciembre el Mundial de balonmano femenino, en el que España acude con una potente selección que buscará luchar por el podio tras caer en la segunda fase en 2023 y con el recuerdo de la plata en Japón 2019.

Las Guerreras, de nuevo entre las 32 selecciones clasificadas, tienen ya definida su lista para el Campeonato del Mundo 2025, después de que Ambros Martín haya comunicado el único descarte tras la disputa de la Posten Cup. María Prieto O’Mullony queda finalmente fuera de la convocatoria, mientras que el resto del grupo que ha competido en Bergen se mantiene para afrontar la cita mundialista.

Lista final de 17

El seleccionador nacional había viajado a Noruega con 18 jugadoras, con la premisa de conformar un grupo final de 17 nombres. Tras concluir el torneo preparatorio, en el que España se midió a Noruega, Serbia y Hungría, el cuerpo técnico ha tomado la decisión definitiva con vistas al arranque del Mundial el próximo 26 de noviembre.

Y entre las elegidas habrá dos representantes valencianas, ya que han sido citadas la alicantina Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita) y la castellonense Lucía Prades, del Super Amara Bera Bera. Y con ellas, estarán otras dos jugadores de equipos de la Comunitat de l'Esport, Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio) y Lisa Oppedal (AtticGo Elche).

Convocatoria definitiva de las Guerreras para el Mundial de 2025 / rfebm

Convocatoria

Portería | Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera)

Central | Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin)

Lateral Derecho | Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita) , Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio)

Lateral Izquierdo | Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera)

Extremo Derecho | Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

Extremo Izquierdo | Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe)

Pivote | Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita), Lysa Tchaptchet (Odense Handbold)

Calendario de la primera fase

26/11/2025 – 18:00 h | España – Paraguay

28/11/2025 – 20:30 h | España – Islas Feroe

30/11/2025 – 16:00 h | Montenegro –España