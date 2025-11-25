Así es el nuevo spot de Las Guerreras para el Mundial

El nuevo spot de Las Guerreras vuelve a lanzarse como previa al Campeonato del Mundo 2025 de Alemania y Países Bajos, que arrancará este jueves 26 de noviembre, y en el que España se verá las caras con Paraguay (18:00 horas) en la jornada inaugural.

Para esta nueva producción, realizada nuevamente por Adisar Media, con la dirección de Luis Álvarez, se ha utilizado la icónica figura del águila, en concreto un águila Harris, contando con la colaboración de Kiko Benavent, cetrero levantino.

El rodaje y su mensaje

Todo el rodaje se realizó en el Castillo de Sagunto, tanto en los exteriores amurallados, como en las zonas del teatro romano de Sagunto, que data del año 50 d.C., y en 1896 fue declarado monumento nacional, siendo Bien de Interés Cultural.

Con un story cimentado sobre los valores que transmiten las Guerreras como grupo, la locución es envolvente, con mensajes muy marcados, siempre en la dirección de la capacidad competitiva del equipo.

"Donde el silencio reina en las alturas, la cazadora espera, observa, calcula...". Este inicio del spot define claramente el sentido de la producción, que, en el plano en el que aparecen todas las Guerreras formando en las gradas del teatro, el narrador nos apunta "las águilas no vuelan juntas, pero ellas han aprendido a hacerlo", definiendo claramente la necesidad y potencialidad del grupo.

Paula Arcos, Jennifer Gutiérrez y Carmen Arroyo son las jugadoras que interactuaron con el águila durante el rodaje, hasta llegar al plano en el que 'Apache' sobrevuela las cabezas de las internacionales para posar sus garras en la cámara.

Dinámico y con un mensaje muy profundo, esta producción contó con la colaboración de Iberdrola y el resto de patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto.