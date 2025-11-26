La guardameta de Atticgo Elche se une a Las Guerreras para el Mundial

La selección española femenina de balonmano contará con un refuerzo importante en la portería: Nicole Morales, portera de Atticgo Elche, se incorpora a la concentración de las Guerreras en el Campeonato del Mundo de Alemania y Países Bajos 2025. Así el conjunto ilicitano aporta a dos jugadoras a esta cita mundialista ya que Lisa Oppedal (AtticGo Elche) entró en la lista inicial del seleccionador nacional.

La guardameta Nicole Morales se une al grupo dirigido por Ambros Martin para aportar seguridad y profundidad a una posición clave en un torneo siempre exigente. Su incorporación completa el bloque español en la competición.

La Comunidad Valenciana estará representada en este Mundial por la alicantina Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita) y la castellonense Lucía Prades, (Super Amara Bera Bera), además de tres jugadoras de equipos de nuestra Comunidad: Nicole Morales (Atticgo Elche), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio) y Lisa Oppedal (AtticGo Elche).

Así queda la convocatoria para el Mundial 2025

Portería | Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera), Nicole Morales (Atticgo Elche)

| Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Central | Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin)

| Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin) Lateral Derecho | Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita) , Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio)

| , Lateral Izquierdo | Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera)

| Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera) Extremo Derecho | Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

| Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) Extremo Izquierdo | Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe)

Pivote | Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita), Lysa Tchaptchet (Odense Handbold)

Calendario de la Ronda Preliminar del Campeonato del Mundo

26/11/2025 – 18:00 h | España – Paraguay

28/11/2025 – 20:30 h | España – Islas Feroe

30/11/2025 – 18:00 h | Montenegro –España

Debut mundialista

La clasificación para la Main Round es un objetivo que España debe asegurar, pero el propósito principal en Alemania es reencontrarse consigo misma.

El camino comienza con tres partidos muy distintos y llenos de matices. España quiere empezar con firmeza, respetando cada rival y con la convicción de que este Mundial puede marcar el inicio de un nuevo rumbo.

La selección española femenina de balonmano arranca este miércoles 26 de noviembre, el Campeonato del Mundo 2025 frente a Paraguay (18:00 horas), un equipo con experiencia mundialista y que llega con la ambición de alcanzar por primera vez la Main Round. Aunque los precedentes son favorables a España, el conjunto sudamericano ha mostrado una evolución constante y plantea un debut en el que las Guerreras deberán estar concentradas para evitar sobresaltos.

"Sobre Paraguay no sabemos mucho, aunque hay jugadoras suyas que juegan en la liga española y que tenemos más cerca. Y sobre Islas Feroe, es un equipo que ha ido a más estos años, estilo escandinavo con mucho juego danés que ha crecido muchísimo", destacó el seleccionador nacional Ambros Martín en declaraciones a la RFEBM. "Es un grupo en el que podemos competir bien y con la esperanza de que podamos llegar lejos", añadió.

Islas Feroe, el segundo paso

En la segunda jornada espera Islas Feroe, selección que debuta en un Mundial, pero que lo hace tras una clasificación convincente y un crecimiento sostenido en los últimos años. Su mezcla de entusiasmo, orden táctico y ausencia de presión convierte este partido en una prueba delicada. Sin referencias oficiales entre ambas selecciones, España tendrá que imponer ritmo y experiencia, sin margen para la relajación.

Montenegro, el gran desafío final

El cierre de la fase preliminar llegará ante Montenegro, rival histórico y siempre incómodo. Ambos equipos firman una rivalidad equilibrada, llena de partidos ajustados y momentos clave en grandes campeonatos. España cuenta con precedentes importantes, pero Montenegro mantiene un bloque competitivo y será el examen definitivo para medir las aspiraciones españolas en el torneo.

"Dentro de los cabezas de serie, nos toca Montenegro, que puede estar a nuestro nivel, aunque es una selección que compite muy bien. Es algo a tener en cuenta", valoró Ambros Martín.